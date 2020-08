Coronavirus.- Heridos 18 policías en una protesta en Berlín contra las medidas de restricción frente al coronavirus

01/08/2020 01 August 2020, Berlin: Policemen gather to break up a demonstration organized by the 'Querdenken 711' group, against the restrictive measures imposed by the government to curb the spreading of coronavirus. Photo: Christoph Soeder/dpa POLITICA INTERNACIONAL Christoph Soeder/dpa



BERLÍN, 2 (DPA/EP)



Un total de 18 policías han resultado heridos este sábado al intentar dispersar una protesta realizada en Berlín contra las medidas impuestas para controlar la pandemia del coronavirus en Alemania.



Tres de los agentes han tenido que ser trasladados al hospital para su tratamiento, según ha informado la Policía de la capital alemana.



La Policía irrumpió en la protesta, en la que participaron cerca de 20.000 personas, alegando que los organizadores no habían garantizado las normas de seguridad. La mayoría de los asistentes no llevaron mascarilla ni respetaron la distancia entre personas.



La Policía de Berlín informó de que había desplegado en la zona a 1.100 agentes para controlar el evento y dispersar a la multitud, obligando a los organizadores a abandonar el escenario donde se encontraban alentado a los asistentes.



Los asistentes clamaban consignas como "libertad" y "resistencia" y denunciaban que la proclamación de la pandemia de coronavirus era la "mayor teoría conspirativa".



La protesta fue convocada bajo la consigna "Fin de la pandemia - Día de la libertad". Las fuerzas de seguridad mantuvieron separada una contramanifestación que gritaba "¡Fuera nazis!", sin que se produjeran incidentes mayores.



Una película filmada por la cineasta alemana Leni Riefenstahl documentando de forma propagandística la asamblea del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler en Núremberg en 1935 llevaba precisamente el título "Día de la libertad" ("Tag der Freiheit").



Políticos de la coalición del Gobierno alemán se han expresado de forma profundamente crítica con respecto a la protesta contra las restricciones.



"Covidiotas", llamó a los manifestantes la líder del Partido Socialdemócrata Saskia Esken. "¿Otra vez estamos con 1.000 infecciones por día y en Berlín protestan contra las medidas para frenar el coronavirus? No podemos permitirnos esta estupidez", lamentó en Twitter el jefe del grupo conservador del Parlamento regional de Brandeburgo, Jan Redmann.



Alemania ha contabilizado en las últimas 24 horas 955 nuevos casos de coronavirus, para un total de casi 210.000 personas contagiadas, según ha informado este sábado el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas.