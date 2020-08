China registra 49 nuevos casos, cuatro más que el día anterior. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 2 ago (EFE).- China registró el sábado 49 nuevos casos confirmados de coronavirus, frente a los 45 del día anterior, 33 de ellos a nivel local en los brotes de la región occidental de Xinjiang y la provincia nororiental de Liaoning, y el resto procedentes del exterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Estos datos suponen un ligero repunte frente a los del viernes, aunque continúan por debajo de los registrados los tres días anteriores, cuando se rebasó con creces el centenar de casos.

Entre los 33 contagios a nivel local, 30 se detectaron en Xinjiang y 3 en Liaoning, mientras que entre los importados cuatro fueron en la provincia suroccidental de Sichuan, tres en Shandong (este), tres en Hubei (centro), dos en Cantón (sur), dos en Shaanxi (noroeste), uno en Shanghái (este) y otro en Fujian (sureste).

No se produjeron nuevos fallecimientos, ni casos sospechosos.

Catorce pacientes fueron dados de alta y 145 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica.

Los casos graves se redujeron en tres y los activos se situaron en 748, 36 de ellos graves, de entre los 84.385 contagios registrados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4.634 muertes en China.

Continúan activos 91 casos importados, tres de ellos graves, de los 2.085 detectados hasta el momento, entre los que no se produjo ningún fallecimiento.

Respecto a las infecciones asintomáticas -que China no considera casos confirmados-, el sábado se registraron 20 nuevas, nueve de ellas importadas, mientras que cuatro casos asintomáticos pasaron a engrosar la lista de confirmados.

Permanecen bajo observación médica 257 casos asintomáticos, 101 de ellos procedentes del extranjero.

Los contagios en la región especial de Hong Kong se elevan a 3.396, que han ocasionado 31 muertes, mientras que en Taiwán se sitúan en 474, con siete muertes.