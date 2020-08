China.- EEUU condena el aplazamiento de las elecciones en Hong Kong y pide que lo reconsideren

23/07/2020 23 July 2020, US, Yorba Linda: US Secretary of State Mike Pompeo delivers a speech on Communist China and the future of the free world at Nixon's presidential library. Photo: Mark Rightmire/Orange County Register via ZUMA/dpa POLITICA INTERNACIONAL Mark Rightmire/Orange County Reg / DPA



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha condenado el aplazamiento de un año de las elecciones legislativos en Hong Kong previstas para el 6 de septiembre y ha pedido que lo reconsideren.



"Estados Unidos condena la decisión del Gobierno de Hong Kong de posponer un año las próximas elecciones al Consejo Legislativo... No hay ninguna razón válida para un retraso tan largo", ha afirmado Pompeo este sábado en un comunicado.



El secretario de Estado ha criticado la acción de Pekín y ha asegurado que es probable que Hong Kong "no vuelva a votar nunca". Además, ha sostenido que China no tiene "ninguna intención" de mantener los compromisos alcanzados con los hongkoneses y con Reino Unido.



"Durante décadas, el pueblo de Hong Kong ha demostrado repetidamente su deseo y su habilidad de celebrar elecciones libres y justas", ha expresado Pompeo, que ha subrayado que las elecciones deberían celebrarse en una fecha "lo más cercana posible" al 6 de septiembre.



Si finalmente se celebran un año más tarde, ha asegurado que Hong Kong se convertirá en otra "ciudad comunista en China".



La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el viernes el aplazamiento de un año debido al aumento de casos de coronavirus en el territorio, con más de 3.000.



Lam decidió finalmente invocar la ley de emergencia nacional contra el coronavirus promulgada por las autoridades chinas, por lo que ha dejado la decisión virtualmente en manos del Gobierno central de Pekín, en lugar de recurrir a la ordenanza territorial.



Se trataría así de la segunda vez en menos de un año que Lam invoca tales poderes, introducidos por primera vez hace casi un siglo bajo el dominio colonial británico, después de que la usara en octubre pasado para prohibir el uso de máscaras por parte de los manifestantes que ocultaban sus identidades durante las manifestaciones antigubernamentales.



El aplazamiento de los comicios, en principio hasta el 5 de septiembre de 2021, plantea incógnitas sobre la actual situación tanto del Parlamento como de los diputados de la oposición que vieron su candidatura anulada "por motivos de seguridad", según las autoridades.