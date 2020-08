Cerro Porteño arrasa a lo "Ciclón" y reitera con goles que quiere el Apertura

En la imagen, Diego Churín de Cerro Porteño. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 2 ago (EFE).- Solo hubo un color este domingo en el estadio la Nueva Olla, el de Cerro Porteño, que hizo honor a su apodo con un juego de auténtico ciclón y vapuleó por 4-1 al San Lorenzo, y volvió a dejar claro que aspira a lo máximo en este torneo Apertura.

El "Ciclón" está ahora a un punto del Libertad, el líder, aunque pendiente de lo que haga Olimpia, que si vence esta tarde a Guaireña podría compartir la cabeza con el Gumarelo al final de esta décimo primera jornada.

Los del Barrio Obrero fueron una apisonadora que no dio tregua a un San Lorenzo desbordado y sin más opciones que contener un huracán comandado por el delantero Diego Churín y el central Renzo Giménez.

Tal es así que en el minuto dos los asuncenos se habían adelantado en el marcador con un penalti que ejecutó Churín.

En el 20 anotaba el segundo Giménez, de cabeza, y en jugada articulada entre Juan Patiño y Federico Carrizo, también entre los destacados.

Los pupilos de Francisco 'Chiqui' Arce pudieron haber doblado esa ventaja en la primera parte, en la que atacaron sin respiro hacia el arco de un inspirado Wilson Quiñonez.

Y es que el hecho de que Quiñonez fuera el mejor de los de San Lorenzo, y evitara una goleada de escándalo, lo dice todo.

La segunda parte se escenificó bajo las mismas coordenadas, con un Cerro Porteño que prácticamente jugó domiciliado en el área del rival.

El tercero de ese periodo vino también el minuto 45, de un tiro al arco del defensa Alberto Espínola, que aprovechó un malentendido entre el meta y el defensor Luis Cáceres.

El cuarto fue de Mathias Villasanti, en el 50, con tiempo por delante para aumentar un marcador que si ya no se movió para los locales fue por la pericia de Quiñonez y el palo de su puerta, y por dos veces.

El del consuelo de San Lorenzo llegó en el descuento, tras la concesión de un penalti que marcó Alex Cáceres.

San Lorenzo, que lucha por la permanencia, partía como el débil del duelo, lo que no resta valor a Cerro Porteño, que logró su tercera victoria consecutiva desde que a finales del mes pasado se retomara el Apertura.

Y pisa los talones a un Libertad que este sábado perdió en su cancha ante un fabuloso Guaraní, que le derrotó por 1-3.