Casa Real.- Maroto (PP) acusa a Podemos de buscar "un cambio de régimen" y ve irremplazable la figura de Felipe VI

31/07/2020



Cree que Iglesias tiene "mucho que ocultar" sobre su actuación en Podemos, "su financiación y forma de operar" dentro del partido



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado a Podemos de buscar "un cambio de régimen" y ha considerado irremplazable la figura de Felipe VI. Además, ha subrayado que los españoles deben estar "muy agradecidos" a la monarquía parlamentaria porque, según ha subrayado, ha sido una herramienta "clave" y "fundamental" en la Transición y en estos 40 años de democracia.



"Creo que la aversión que genera la monarquía en una parte del Gobierno es evidente porque no se ocultan detrás de ello. No sé exactamente si alguien tiene duda de que tenemos un Gobierno donde a muchos de sus integrantes les gustaría un cambio de régimen, pero un cambio de régimen completo y concreto", ha declarado Maroto en una entrevista concedida a Europa Press.



Así, el dirigente del PP ha indicado que ese "cambio de régimen" que busca Podemos pasa porque España "deje de ser una monarquía parlamentaria", un sistema que "ha funcionado" y al que hay que estar "muy agradecidos" porque a su juicio la "trayectoria histórica" muestra que fue "una herramienta clave" en la Transición y "herramienta fundamental" durante los cuarenta años de democracia.



"Yo creo que no habría nunca un presidente de la República que tuviese las claves de lo que pide Pablo iglesias y de lo que pide buena parte del Gobierno que pudiese dar satisfacción a las necesidades del país de una forma moderna, europea, inteligente y estable como está haciendo Felipe VI en España", ha afirmado.



El dirigente del PP no ha querido entrar a valorar si la Casa Real debe tomar medidas para avanzar en la ejemplaridad y la transparencia tras las informaciones que se han publicado sobre el Rey emérito, al que investiga la justicia por haber cobrado supuestamente comisiones por interceder en el contrato del AVE a La Meca.



EXIGE LA "MISMA VARA DE MEDIR" A TODOS LOS PARTIDOS



Por otra parte, y ante la declaración que hizo ante el juez el exabogado de Podemos José Manuel Calvente apuntando a una "caja B" y pago de sobresueldos en la formación, Maroto ha defendido que se aplique a todos los partidos la "misma vara de medir" cuando se investigan presuntas irregularidades.



"Nosotros lo que pedimos es que se aplique la misma vara de medir siempre y para todos. Yo soy contrario del 'y tu más'", ha señalado, para añadir que ha habido casos en todos los partidos, como el "caso de corrupción en el PNV" conocido recientemente, "en CiU con el 3% por ciento", los "ERES del PSOE" en Andalucía o "como ha sucedido en el PP en algunas cuestiones conocidas".



Maroto ha asegurado que, si cada vez que aparece un caso de corrupción en un partido "todos los demás" se lanzan "al tobillo", no están "solventando el problema". A su entender, lo que tienen que hacer es "acabar con esas pequeñas partes de los partidos e instituciones que han resultado corruptas por sentencia firme".



"Para esto hay que aplicar un criterio homogéneo para todo el mundo. Lo que no vale es que un caso de un partido concreto se convierta en una causa sumarísima en los medios de comunicación y cuando eso mismo sucede en otra formación se quiera mirar para otro lado", ha advertido.



URGE A IGLESIAS A EXPLICARSE



Eso sí, ha señalado que las informaciones que se están publicando sobre Podemos requieren explicaciones. "Creo que Iglesias tiene muchísimo que ocultar de su pasado y su presente como presidente de Podemos, de su financiación y de sus formas de operar dentro del partido. Creo que tiene que explicarlas, en primer lugar a sus votantes, pero en cuanto haya dudas ciertas de que se incumple la legalidad, también debe explicarlo en sede parlamentaria", ha advertido.



En este punto, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha recordado que, ante las informaciones sobre el caso que afecta a su asesora Dina Bousselham, ya dijo que el líder de Podemos "debería ensayar en sede parlamentaria las explicaciones sobre el caso Dina".



A su juicio, Pablo Iglesias las va a tener que acabar "dando ante un juez" y debería "aprovechar el Parlamento para ensayar las respuestas, porque son respuestas que va a tener que utilizar más de una vez".



DEFIENDE ESPAÑA SUMA Y LA UNIÓN DEL CENTRO-DERECHA



En cuanto si el PP hace autocrítica tras los resultados en las elecciones vascas, después de que la coalición PP+Cs no lograse mantener los nueve escaños que lograron los 'populares' en solitario hace cuatro años y bajasen a seis, Maroto ha defendido la unión del espacio moderado y ha destacado que la propuesta de España Suma que planteó Casado habría dado "el Gobierno de España al centro-derecha" si se hubiera materializado en las urnas.



"La idea de nuestro presidente funciona, más allá de que haya que hacer siempre con autocrítica un análisis exhaustivo de los resultados. Pero la unidad del centro derecha en nuestro país no es una opción, es algo necesario. Si nos presentamos divididos siempre se queda Sánchez", ha indicado Maroto, que no ha querido desvelar si la estrategia del PP pasa por repetir esa coalición electoral ante las próximas elecciones catalanas.