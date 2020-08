Bélgica prohíbe los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida

La primer ministro belga Sophie Wilmes. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 1 ago (EFE).- Bélgica prohibió este sábado los viajes a Navarra, Aragón, Barcelona y Lleida con motivo de la evolución de la pandemia de coronavirus en esas zonas.

El servicio de Exteriores belga actualizó hoy la lista de zonas a las que no se autoriza viajar o se aplican restricciones.

La web del servicio de Exteriores belga establece una clasificación entre zonas verdes -a las que no se aplican restricciones de viaje- zonas naranjas, para las que recomienda extremar la vigilancia y hacer cuarentena o pasar un test de COVID, y zonas rojas a las que se prohíbe viajar.

Bélgica ya prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén ya allí y vuelvan al país a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus.

Este sábado se recomendó cuarentena y prueba para detectar el SARS-Cov-2 a quienes entren en territorio belga tras estar en Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería.

Bélgica vetó hoy también los viajes a varias zonas de Bulgaria y Rumanía, Francia, Reino Unido y Suiza.

A partir del 1 de agosto cada persona que regrese a Bélgica del extranjero o que desee pasar más de 48 horas en el país debe rellenar un formulario de identificación con información sobre el lugar de procedencia, el medio de transporte utilizado para entrar en Bélgica y otros detalles.