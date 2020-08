Beatriz Luengo y Alejandro Sanz, la unión perfecta

MADRID, 1 (CHANCE)



Beatriz Luengo presenta el videoclip oficial de la canción "Ojos de Mandela" junto a Alejandro Sanz, incluida en su último álbum de estudio "Cuerpo y Alma". Una composición de esas que te agarran el corazón al escucharlas, donde las voces de Alejandro y Beatriz transmiten algo indescriptible que eriza la piel y los sentidos.



"Ojos de Mandela" además de ser posiblemente una de las mejores composiciones que ha escrito Beatriz Luengo, es una de las canciones más escuchadas en plataformas digitales de este disco que ha sido un gran éxito en España. Publicado en mayo del 2018 y con más de 200 millones de reproducciones en plataformas de audio y video, el proyecto estaba incompleto sin un videoclip oficial para ésta magna composición.



Sensible y delicada, la letra no te deja indiferente. Escrita desde una reflexión muy personal de la artista, autora y compositora a partir de esa frase del libro de El Principito que reza; Lo esencial es invisible a los ojos.



Según las propias palabras de Beatriz explicando las razones de haber escrito este tema: "Muchas veces cuando estamos desesperados invocamos a ese Dios que no se ve, llámese como se llame, y pensamos en que se presente ante nosotros físicamente con sus brazos y sus piernas y nos diga: estoy aquí! Y que solo eso puede calmarnos el dolor. Tras una enfermedad padecida por mi madre hace un tiempo me vi en esa situación desesperada, invocando a ese Dios y aprendí que la fe para mi estaba ante mis ojos, en la sonrisa de mi madre, en los gestos del equipo sanitario cuidándola y dándonos energía positiva a la familia. Para mí esa fue mi fe, a la que le canto hoy. De eso habla esta canción y me centro mucho en la figura de Mandela porque él nos enseñó que el coraje no era la ausencia del miedo sino el triunfo sobre él, esas palabras me acompañan en mi vida y son parte fundamental del mensaje."