Baloncesto/NBA.- Lowry lidera a los Raptors de Gasol e Ibaka a la victoria ante los Lakers

10/11/2019



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors sacó sus galones de actuales campeones de la NBA y sumó este sábado su primera victoria en la reanudación de la temporada de la NBA al batir con claridad por 105-92 a Los Angeles Lakers, liderados por el base Kyle Lowry y un gran cuarto final.



Los de Nick Nurse demostraron que hay que tenerles en cuenta para el anillo de campeón con una buena puesta en escena comandada por su director de juego y por una gran actitud defensiva a la que añadieron un despertar ofensivo en la segunda parte, argumentos con los que batieron a los líderes de la Conferencia Oeste que no tuvieron su mejor partido.



Marc Gasol y Serge Ibaka no fueron de los mejores de los Raptors, aunque el pívot catalán aportó ocho puntos y siete rebotes en sus 25 minutos en la pista. El hispano-congoleño estuvo menos productivo de lo que suele ser habitual y se quedó en cuatro puntos y cuatro rebotes.



No hicieron falta sus mejores versiones ofensivas gracias al gran partido de Kyle Lowry y OG Anunoby. El base firmó un gran 'doble-doble' con 33 puntos y 14 rebotes, además de seis asistencias, mientras que el alero ayudó con 23 y una efectividad casi completa en el tiro (8/9).



Los Lakers, que habían ganado su primer partido en la 'burbuja' del Walt Diseny Resort a los Clippers, fueron maniatados por su rival, que controló especialmente a sus dos estrellas dejando a LeBron James en 20 puntos, pero con 7/15, y a Anthony Davis en 14.



Sin su aporte y con la batalla del rebote perdida (51 a 40), la franquicia angelina aguantó hasta el último cuarto (72-70), pero en los últimos doce minutos los Raptors apretaron en defensa para permitir solo 22 puntos y llevarse el partido y su undécima victoria seguida ante Los Lakers gracias a un parcial de 10-0 con empate a 93 en el marcador.



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 8 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.



SERGE IBAKA: 4 puntos, 4 rebotes y 2 tapones.