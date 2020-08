Asaltan la sede de la Comunidad Andina en Perú para robar equipos de la oficina

En la imagen, el secretario general de la Comunidad Andina, el colombiano Jorge Hernando Pedraza. EFE/Eduardo Cavero/Archivo

Lima, 2 ago (EFE).- La sede de la Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fue asaltada por una banda de delincuentes para robar equipos electrónicos y de oficina como computadoras, televisores y equipos de fotografía.

El asalto ocurrió el sábado en torno a las 22:45 hora local (3:45 GMT) cuando en las calles de Lima ya regía el toque de queda nocturno establecido por el Gobierno para restringir la circulación de personas desde que comenzó la emergencia de la COVID-19, según informó el organismo internacional este domingo en un comunicado.

Los delincuentes ingresaron con una furgoneta al estacionamiento después de atacar y maniatar al personal de vigilancia. Luego se desplazaron por diversos ambientes de la Secretaría General de la CAN, que se encuentra en el corazón financiero de la capital peruana, ubicado en el distrito de San Isidro.

El secretario general de la Comunidad Andina, el colombiano Jorge Hernando Pedraza, coordinó directamente desde la sede del organismo las acciones pertinentes con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las investigaciones de este hecho han quedado a cargo de la División de Robos y Peritos de Criminalística de la Pololicía Nacional.

El pasado año la Comunidad Andina celebró los 50 años de su creación como el mecanismo de integración más longevo de Sudamérica, del que en años anteriores han formado otros países como Chile y Venezuela.

Esa celebración fue la última cumbre presidencial de la CAN en la que concurrieron en la sede de la secretaría general en Lima los presidentes de los cuatro países.

Entre los logros alcanzados durante su primer medio siglo de existencia, la Comunidad Andina se ha establecido como una zona de libre comercio y libre circulación de personas y ha convalidado sus esquemas fiscales para evitar dobles tributaciones.