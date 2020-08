40 años sin conocer la verdad del peor atentado de la historia italiana

Un hombre depositaba una ofrenda junto a un memorial situado en la estación de ferrocarril de Bolonia, en homenaje a las víctimas del peor atentado terrorista de la historia moderna de Italia: el que se cobró 85 vidas en esta estación el 2 de agosto de 1980. EFE/Mario Carlini/Archivo

Roma, 2 ago (EFE).- El reloj de la estación ferroviaria central de Bolonia (centro de Italia) marca desde hace 40 años las 10.26 horas cuando el dos de agosto de 1980 una bomba estalló causando 85 muertos y 200 heridos en el que es el peor atentado de la historia italiana y hoy se volvió a pedir que se esclarezca quienes fueron los verdaderos responsables.

En el 40 aniversario del peor atentado que ha vivido el país y por el que fueron condenados dos miembros del grupo terrorista NAR vinculado a la extrema derecha, la asociación de víctimas y la instituciones volvieron a pedir que se esclarezca la verdad.

"Es necesario reafirmar el deber de la memoria, la exigencia de la plena verdad y justicia y la necesidad de una incansable trabajo de defensa de los principios de libertad y democracia", precisó el presidente de la República, Sergio Mattarella, en un mensaje con ocasión del aniversario.

Mattarella visitó hace unos días Bolonia y se encontró con la asociación de familiares de las víctimas, que siguen pidiendo que se esclarezca quienes ordenaron el atentado.

También el primer ministro, Giuseppe Conte, destacó la importancia de "romper definitivamente el velo que nos separa de la verdad"

"Se lo debemos a las 85 víctimas inocentes, nos lo debemos a nosotros mismos", agregó Conte.

Lla asociación de víctimas criticaron que los ex terroristas del Nar condenados por el ataque, Francesca Mambro y Giusva Fioravanti, "nunca colaboraron, hoy son totalmente libres y a menudo son tratados como estrellas".

"Es hora de abrir los archivos. Es hora de sacarlos de los cajones. Bolonia ya no es solo un caso judicial: se ha convertido en un tema histórico. Y la historia no se puede escribir con secretos de Estado, con silencios u omisiones La historia está escrita en la tinta indeleble de la verdad", dijo la presidenta del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, quien hoy acudió en representación de las instituciones a la ceremonia de recuerdo organizada en la Plaza Mayor de la ciudad.

Hace meses, el fiscal general de Bolonia retomó la investigación sobre este atentado siguiendo la pista del dinero que sirvió para organizar la masacre e según sus pesquisas consideró las cuatro mentes del atentado, todos ellos fallecidos.

Según la nueva investigación Licio Gelli, responsable de la logia masónica P2 y el también masón Umberto Ortolani fueron los encargados de financiar el atentado; el ex jefe de la oficina de Asuntos Privados del Ministerio del Interior, Federico Umberto D'Amato, fue señalado como principal organizador mientras que Mario Tedeschi, director de la revista "Il Borghese" y ex senador del partido ultraderechista Movimiento Social Italia (MSI) ayudó a D'Amato en la gestión preparatoria y posterior, así como en la actividad de desviar las investigaciones.

Por el brutal atentado, fueron condenados a cadena perpetua como autores materiales Fioravanti y Mambro y a penas menores otros dos acusados, mientras fueron absuelto Gelli y dos antiguos agentes de los servicios secretos italianos.

El atentado se produjo en los llamados "años de plomo", cuando el país sufrió varios actos terroristas de matiz político, pero Fioravanti y Mambro siempre se declararon inocentes y nunca se aclaró quién ordenó poner la bomba.