107-92. Lowry y los Raptors se exhiben ante los Lakers de James

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 1 ago (EFE).- El base Kyle Lowry aportó un doble-doble de 33 puntos y 14 rebotes y seis asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Raptors de Toronto, actuales campeones de liga, que siguieron con su dominio sobre Los Angeles Lakers a los que vencieron por 107-92 en lo que fue su debut en la burbuja de Orlando.

Junto a Lowry, el escolta-alero inglés OG Anunoby también brilló al conseguir 23 puntos después de anotar 8 de 9 tiros de campo, incluidos los tres intentos de triple que hizo.

Lowry tuvo una buena segunda mitad para ayudar a revertir un intento de remontada de los Lakers, los actuales líderes de la Confeencia Oeste, que ahora tienen marca de 1-1 en el reinicio de la temporada regular en Orlando.

La canasta más decisiva de Lowry fue un triple desde el ala derecha para una ventaja parcial de 97-86 con 3:01 minutos por jugarse que dejó sentenciado el triunfo de los Raptors.

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam acabó como tercer máximo encestador de los Raptors tras aportar 15 puntos, nueve rebotes, tres asistencias, dos recuperaciones de balón y dos tapones.

El pívot español Marc Gasol salió como titular e hizo una gran labor de equipo al disputar 25 minutos en los que aportó ocho puntos con siete rebotes, que fueron todos defensivos.

El jugador de Sant Boi anotó 3 de 7 tiros de campo, falló dos intentos de triple que hizo, y acertó los dos tiros que tuvo desde la línea de personal.

Gasol también repartió dos asistencias, puso dos tapones y cometió cinco faltas personales.

Mientras que el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka salió de reserva y dispuso de 19 minutos que le dio el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, en los que logró cinco puntos y capturó cuatro rebotes.

Ibaka, que hizo una gran defensa sobre el ala pívot de los Lakers, Kyle Kuzma, que esta vez no pudo ser factor ganador, anotó 2 de 6 tiros de campo, falló los dos intentos de triple, y no fue a la línea de personal, además de poner dos tapones y cometer tres faltas personales.

Esta vez la aportación del alero estrella LeBron James no salvó a unos Lakers muy inferiores en su juego de equipo a los actuales campeones de liga.

Por eso su doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes no evitaron la derrota ni el pobre juego de conjunto de los Lakers.

El pívot Anthony Davis desapareció por la gran defensa que le hizo primero Gasol y luego Ibaka y su aportación solo pudo ser de 14 puntos, tras fallar 5 de 7 tiros de campo, mientras que los nueve puntos que anotó desde la línea de personal (9-9) fue lo que le permitió maquillar la producción ofensiva final.

Kuzma tampoco hizo la diferencia con 16 puntos, dejando al descubierto que los Lakers pueden tener toda la inspiración de James, pero sin la aportación de Davis y Kuzma se convierten en un equipo al que se le puede ganar.

Los Lakers acabaron el partido con sólo un 35 (29-82) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 25 (10-40) de triples, además de perder la lucha bajo los aros con apenas 40 rebotes por 51 de los Raptors.

James conectó triples consecutivos para una ventaja de 76-72 a principios del último cuarto.

Pero Anunoby respondió de la misma manera y los Raptors recuperaron la ventaja (78-76), sin que ya la volviesen a ceder el resto del camino.