Venezuela.- El Constitucional de Cabo Verde rechaza pronunciarse sobre el caso del supuesto testaferro de Maduro

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Cabo Verde se ha negado a conocer el recurso de amparo formulado por el empresario colombo-venezolano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por considerar que aún no se han agotado todas las vías judiciales en la nación africana.



Según ha informado este sábado la defensa de Saab, "el Tribunal Constitucional ha dicho en esencia que, dado que el amparo es un procedimiento de último recurso, no tiene que decidir todavía sobre las cuestiones elevadas por Saab, en la medida en que el tribunal que examina la petición de extradición aún no ha decidido".



"Lo que el Tribunal Constitucional está diciendo es que el enviado especial (Saab) debe ir primero al tribunal de extradición y, solo si no tiene éxito allí, puede presentar un nuevo amparo ante el Tribunal Supremo", ha explicado la defensa, integrada por el ex juez español Baltasar Garzón.



Los abogados de Saab se han declarado "sorprendidos" por la resolución el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera el derecho de su cliente a presentar los recursos legales pertinentes.



"AGENTE" DEL GOBIERNO VENEZOLANO



Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante la parada técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de "agente" del Gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.



La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el "dinero mal habido" de Maduro, supuestamente obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el 'cerebro' de la 'Operación Alacrán' para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.



La defensa de Saab se encuentra inmersa en una batalla legal en Cabo Verde para impedir que el empresario colombo-venezolano sea extraditado a Estados Unidos por cargos de blanqueo de capitales.



"Recordamos que el enviado especial estaba en el proceso de ejecutar una importante misión humanitaria en nombre del Gobierno de Venezuela cuando fue detenido (...). En otras palabras, con su detención las autoridades de Cabo Verde están interfiriendo en los asuntos internos de Venezuela", ha insistido este sábado.