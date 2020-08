Una tenista da positivo por COVID-19 antes del torneo WTA de Palermo

Un jugadora dio positivo en los test de detección del COVID-19 antes del inicio del torneo WTA de Palermo, el primero del circuito femenino tras más de cinco meses se suspensión por la pandemia, confirmaron los organizadores este sábado.

No se reveló la identidad de la jugadora, que no presentaba síntomas y que lógicamente no tomará parte en el torneo, que se disputará en Sicilia a partir del 3 de agosto.

"La eficacia de los protocolos y los controles nos han permitido detectar un caso positivo entre las jugadoras que llegaron a Palermo", anunció el profesor Antonio Cascio, el consultor del torneo en el tema del nuevo coronavirus.

"La citada jugadora, mientras esperaba los resultados de los test, estuvo en todo momento en su habitación de hotel", precisó.

La WTA confirmó que el torneo se llevará a cabo como está previsto.

