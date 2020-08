Una cabina desinfectada para presentar bebés nacidos en pandemia en México

Miembros de la familia Gutiérrez Avila presentan a su bebé ante sus amigos y familiares en una unidad móvil adaptada a la nueva modalidad debido al COVID-19, este viernes, en la ciudad de Monterrey (México). EFE/ María Julia Castañeda

Monterrey (México), 1 ago (EFE).- Separadas por el acrílico de una cabina desinfectada y climatizada en la parte trasera de una camioneta, familias como la Gutiérrez Ávila, en la ciudad de Monterrey, en el norte de México, cumplen su deseo de conocer a un nuevo integrante en medio de la pandemia de COVID-19.

Baby Cabin Parade es el nombre del servicio creado por Ernesto González y su socio Rogelio Gil ante la afectación del mercado de celebraciones locales, y de la economía en general, debido a cierres y restricciones sanitarias.

"Hacemos festivales, pero ahora con la pandemia ya, por lo pronto, no se pueden hacer, entonces decidimos agarrar algunos recursos que tenemos nosotros y convertirlos en un nuevo negocio", explicó a Efe Rogelio Gil.

La unidad móvil, completamente desinfectada y que cuenta con un filtro HEPA antiviral, llega al domicilio del bebé para que sus familiares y amigos puedan conocerlo a través de la barrera plástica, detalló.

CONVIVEN TRES GENERACIONES

La tarde de este viernes, unas 20 personas visitaron Rodrigo Gutiérrez Ávila, de un mes de nacido, en un evento social frente a la cabina.

Después de circular en auto en una caravana, María del Carmen Hernández, abuela de Rogelio, tuvo la oportunidad de conocer al bebé que nació prematuro y con afectaciones en uno de sus pulmones, según contó a Efe.

"A través del cristal, pero lo estamos viendo", celebró la abuela que solo había visto a su nieto en fotografías y videollamadas debido a las medidas de confinamiento que tampoco le permitieron visitarlo en el hospital.

"Eres un guerrero, mi rey", y, "bravo, bravo", gritaba Carmen dentro de su automóvil que circuló lentamente frente al niño de un mes de edad, sostenido por su madre, junto a su padre, dentro de la cabina.

María Blanca Luna, bisabuela de Rodrigo, calificó como excelente la idea de presentar a Rodrigo en sociedad, aunque lamentó que aún hay varios familiares y amigos que no han podido acudir al domicilio.

Portando cubrebocas, los invitados al peculiar festejo compartieron alrededor de dos horas en las que se tomaron fotografías frente a la cabina, en un ambiente de aplausos y sonidos de claxon.

"Así nadie nos arriesgamos, ni me arriesgo yo ni mi bebé ni la familia", dijo a Efe Arleth Avila, la joven madre de Rodrigo, antes de ingresar a la cabina en la que permaneció durante dos horas.

IMPULSA Al NEGOCIO EL HACERSE "VIRAL"

Luego de que se viralizó una de las imágenes promocionales de Baby Cabin Parade, Ernesto y Rogelio recibieron tantas solicitudes que tuvieron que adelantar la inauguración del servicio que estaba programada para este sábado con la presentación de la hija de Ernesto.

"Nace mi hija el 23 de junio, entonces veo la necesidad de que mis padres, mis abuelos y mi abuela de 95 años no va a poder visitar a su bisnieta, entonces creamos esta cabina", narró a Efe Ernesto González cómo surgió la idea de negocio.

Las redes sociales de Baby Cabin Parade abrieron a mediados de julio y ya hay más de 40 citas programadas para los próximos meses en el área metropolitana de Monterrey, indicó Rogelio.

"Se ha hecho viral, nos habla muchísima gente, nos hablan de todo el país, aunque realmente nosotros estamos dando servicio aquí en Monterrey y el área metropolitana", agregó.

Mientras sus habitantes se adaptan a la nueva normalidad por la contingencia sanitaria, el estado norteño mexicano Nuevo León, cuya capital es Monterrey, cerró julio con las cifras estatales de 32.632 casos y 1.160 fallecimientos por coronavirus, y es la entidad con mayor ocupación hospitalaria general, en un 76 %, según el gobierno federal.

México es el tercer país del mundo con más fallecidos por COVID-19, con 46.688 decesos, y el sexto con más contagios, con 424.637 casos confirmados.