Última jornada de la Serie A: previa del partido US Lecce - Parma

El próximo domingo a las 13:45 se enfrentarán en el Stadio Via del Mar en el último duelo de la competición US Lecce y Parma durante la trigésimo octava jornada, la última de la Serie A.

US Lecce viene con ánimos reforzados para el partido de la trigésimo octava jornada tras lograr la victoria a domicilio en el Dacia Arena por 2-1 frente a Udinese, con goles de Mancosu y Lapadula. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido nueve de los 37 encuentros jugados hasta la fecha, con una racha de 49 tantos a favor y 81 en contra.

Por su parte, Parma no pudo hacer frente a Atalanta en su último partido (2-1), por lo que espera acabar con su mala racha y encauzar su trayectoria en el torneo.

Con respecto al rendimiento como local, US Lecce ha ganado cuatro veces, ha sido derrotado en nueve ocasiones y ha empatado cinco veces en 18 partidos jugados hasta ahora, de manera que se muestra como un equipo débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, Parma ha vencido seis veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado cinco veces en sus 18 partidos disputados, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que US Lecce deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en casa de US Lecce y los resultados son de una victoria, cinco derrotas y cinco empates para los locales. A su vez, la escuadra visitante acumula 10 partidos seguidos sin conocer la derrota a domicilio frente a US Lecce. La última vez que jugaron US Lecce y Parma en este torneo fue en enero de 2020 y el encuentro finalizó con un 2-0 para los visitantes.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que los visitantes tienen una ventaja de 11 puntos con respecto a US Lecce. En este momento, US Lecce cuenta con 35 puntos y se sitúa en decimoctava posición. En cuanto al rival, Parma, se sitúa en undécima posición con 46 puntos.