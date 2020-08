Trump aprueba declaración de emergencia para la costa de Florida por Isaías

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Anna Moneymaker

Miami, 1 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de emergencia para varios condados de la parte este de Florida ante la llegada del huracán Isaías, según anunció esté sábado el gobernador del estado, Ron DeSantis, quien pidió a los floridanos estar preparados y vigilantes.

Aunque "el ojo de la tormenta se quede fuera de la costa, tendremos impactos", adelantó el gobernador sobre la aproximación de Isaías, de categoría 1, que se encuentra actualmente sobre la parte noroccidental de las islas Bahamas.

Se espera que el ojo de Isaías esté cerca del litoral este de Florida entre esta noche y mañana, aunque las lluvia y vientos de las bandas exteriores del huracán van a sentirse antes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En una rueda de presa en Tallahassee, capital del estado, DeSantis dijo que la aprobación de una emergencia previa a la llegada del ciclón "ayudará al estado a responder de manera rápida a cualquier impacto de la tormenta".

DeSantis señaló que no está previsto evacuar los hospitales del sureste de Florida, donde está el epicentro de la COVID-19 en este estado que es el segundo en número de casos en todo EE.UU..

Isaías impactará más al norte de Miami y Fort Lauderdale, las icudades más pobladas de la zona, según el Centro Nacional de Huracanes, concretamente de Boca Ratón hacia arriba de la costa atlántica floridana.

Boca Ratón está situada 73 kilómetros al norte de Miami.

Debido a la incidencia de la COVID-19 en Florida, los preparativos para la llegada del huracán son diferentes a los habituales.

La habitual concentración en refugios de personas de áreas amenazadas por el ciclón no es lo más aconsejable, pero hay planes listos para el caso de que sea necesaria, con medición de temperatura y separación de personas con síntomas, además de entrega de mascarillas, guantes y desinfectante.

El gobernador reiteró que el estado está completamente preparado para una situación de emergencia añadida a la de la pandemia.

Según datos de la gobernación, la agencia de manejo de emergencias del estado dispone de 20 millones de mascarillas, 22 millones de guantes, 10 millones de trajes especiales y 1,6 millones de pantallas faciales, así como 20.000 termómetros, entre otros insumos.

A sugerencia de DeSantis, se dispone también de 50 generadores para el caso de cortes de energía por Isaías.

El 100 por cien de los centros de la tercera edad del estado cuentan con un generador en funcionamiento.

Además la agencia de manejo de emergencias cuenta con 9,9 millones de botellas de agua y 2,6 millones de comidas preparadas.

Florida es actualmente el condado con más casos de COVID-19 después de California y las muertes diarias por la enfermedad llevan marcando récords cuatro días seguidos.

Según el Departamento de Salud de Florida, desde el 1 de marzo hasta ayer 470.389 personas se han contagiado y 6.966 han fallecido, incluyendo a 123 no residentes en el estado que murieron aquí por la COVID-19.