Tenis.-El Mutua Madrid Open está "analizando y valorando" todas las opciones para el torneo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los organizadores del Mutua Madrid Open han reconocido este sábado que están "analizando y valorando detalladamente todas las opciones posibles" respecto a la disputa del torneo, después de que la Comunidad de Madrid aconsejase que no se celebrase en septiembre debido al aumento de casos de coronavirus, aunque cualquier decisión "recaerá sobre Ion Tiriac y Super Slam Ltd.", propietario de la licencia del torneo.



"Desde la reprogramación del Mutua Madrid Open como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los organizadores han trabajado con ATP y WTA para celebrar el torneo del 12 al 20 de septiembre, dentro de la reestructuración del calendario", indicó la organización del torneo en un comunicado.



La Comunidad de Madrid recomendó que no celebrase el Mutua Madrid Open, previsto para la segunda semana de septiembre, pero dejó en manos de la organización la decisión. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, envió una carta al director del torneo, el tenista Feliciano López, en la que le trasladó que "resulta desaconsejable" su celebración por el "riesgo para la salud que supondría tanto para el público, como para la organización y los jugadores".



El Mutua Madrid Open reiteró que han estado "en estrecha comunicación" con los organismos sanitarios competentes de la Comunidad de Madrid, representada por el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero, y con el Consejo Superior de Deportes (CSD). "Los mencionados organismos han mostrado siempre su máxima colaboración, resolviendo todas las dudas planteadas por los organizadores y facilitando en todo momento el proceso para poder celebrar el Mutua Madrid Open 2020", señaló.



Así, aseguró que en la reunión celebrada el 29 de julio y debido al aumento de los casos de COVID-19 en Madrid durante los últimos días, los organizadores "expusieron sus dudas sobre poder celebrar el torneo sin complicaciones sanitarias que afectasen a jugadores, público y trabajadores". "Ante esa situación, los organizadores del Mutua Madrid Open solicitaron la ayuda de Antonio Zapatero y recibieron la recomendación de no celebrar el torneo por la evolución actual de la COVID-19", reconoció.



Al no poder asegurar una evolución positiva, los organizadores se plantearon "tomar una decisión con tiempo suficiente". "En todo momento, los organizadores del Mutua Madrid Open han valorado el apoyo de los organismos sanitarios competentes de la Comunidad de Madrid y le han dado valor a la opinión de sus expertos, pero siempre reservándose el derecho de tomar esa última decisión sobre la celebración del Mutua Madrid Open", continuó.



"Ante esas recomendaciones de los organismos sanitarios competentes, y dada la difícil situación provocada por la COVID-19, los organizadores del Mutua Madrid Open están analizando y valorando detalladamente todas las opciones posibles, pensado siempre en garantizar la seguridad de todos los integrantes del torneo. La decisión final sobre la celebración del Mutua Madrid Open 2020 recaerá sobre Ion Tiriac y Super Slam Ltd., propietario de la licencia del torneo", finalizó.