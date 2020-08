Tenis.-Comunidad recomienda que no se celebre el Mutua Madrid Open, pero deja en manos de la organización la decisión

08/05/2016 Andy Murray celebra con rabia un punto en la final del Mutua Madrid Open de Teni ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Madrid ha recomendado que no celebre el Mutua Madrid Open de tenis, previsto para la segunda semana de septiembre después de haberse retrasado en el calendario por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, pero deja en manos de la organización la decisión.



El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha enviado una carta al director del torneo, el tenista Feliciano López, en la que le traslada que "resulta desaconsejable" su celebración por el "riesgo para la salud que supondría tanto para el público, como para la organización y los jugadores".



En la misiva, fechada el miércoles y adelantada por 'El Confidencial', apoya su recomendación en "la situación actual de incremento de casos" de coronavirus y "la desconocida previsión de evolución respecto a la pandemia en la ciudad de Madrid para las fechas en las que está previsto el torneo junto a la proximidad temporal".



Desde la organización del torneo ha emitido un comunicado en el que explican que, desde la reprogramación, han trabajado con la ATP y WTA para celebrar el torneo en septiembre, después de que se renunciase a su celebración el mayo, en pleno pico de la pandemia.



"Durante todo ese proceso, los organizadores del Mutua Madrid Open han estado en estrecha comunicación con los organismos sanitarios competentes de la Comunidad de Madrid, representada por Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública", han asegurado desde Madrid Mutua Open.



Según han expuesto, estos organismos han mostrado siempre "su máxima colaboración, resolviendo todas las dudas planteadas por los organizadores y facilitando en todo momento el proceso para poder celebrar el Mutua Madrid Open 2020".



En este punto, han detallado que en la última reunión, celebrada el día 29 de julio, expusieron sus dudas sobre la celebración del torneo debido al aumento de los casos de COVID-19 en Madrid durante los últimos días y pidieron la ayuda de Zapatero que les recomendó no celebrar el torneo.



Los organizadores han hecho hincapié en que, "como durante todo el proceso", contaron con la colaboración y ayuda de la Comunidad de Madrid para analizar la situación, "que desafortunadamente empeora día a día".



En este punto, han subrayado que valoran el apoyo de los organismos sanitarios competentes de la Comunidad de Madrid y le han dado valor a la opinión de sus expertos, "pero siempre reservándose el derecho de tomar la última decisión sobre la celebración del Mutua Madrid Open".



Ante esas recomendaciones de los organismos sanitarios competentes, y dada la "difícil" situación provocada por la coronavirus, los organizadores del Mutua Madrid Open están "analizando y valorando detalladamente todas las opciones posibles, pensado siempre en garantizar la seguridad de todos los integrantes del torneo".



Pese a esto han sostenido que "la decisión final sobre la celebración del Mutua Madrid Open 2020 recaerá sobre Ion Tiriac y Super Slam Ltd., propietario de la licencia del torneo".



Por su parte, Tiriac ha contestado al Gobierno autonómico que por ahora no va a cancelarlo pero sostienen que es una posibilidad que barajan, ya que anteponen la salud de todos "como su primera prioridad por encima de cualquier cosa". Se encuentran valorando



"Estamos colaborando con ATP, WTA y las autoridades locales para evaluar la situación y llegar a una decisión final lo antes posible. Anunciaremos al público y a los jugadores tan pronto como hayamos llegado a este punto", ha remachado también a través de una carta.