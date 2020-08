Subcampeona olímpica Orozco dice estar vigente para pelear medallas en Tokio

Fotografía que muestra a la mexicana Alejandra Orozco, campeona de salgo, durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Guadalajara (México), 31 jul (EFE).- La mexicana Alejandra Orozco, subcampeona olímpica de saltos en Londres 2012, aseguró este viernes estar vigente para pelear por una medalla en los Juegos de Tokio 2020, que se celebrarán el próximo año.

"Ganar medallas en los Juegos Panamericanos 2019 me sirvió para saber que estoy en la jugada para Tokio y que queda mucho por delante. Me siento bien física y mentalmente, además de estar en una buena edad (23 años)", dijo en rueda de prensa.

En Lima 2019, Orozco logró un metal de bronce en la plataforma individual y una plata en los sincronizados junto a su pareja, Gabriel Agúndez.

La oriunda de Jalisco vivirá en Tokio sus terceros Juegos Olímpicos, pero antes deberá luchar con sus compañeras en los selectivos para representar a México.

Orozco, la mexicana más joven en ganar una medalla olímpica en saltos, sufrió hace unos días el incendio del gimnasio en el que se entrenaba en Guadalajara junto a Agúndez y a los subcampeones olímpicos Germán Sánchez, Paola Espinosa e Iván García.

"Fue duro perder el gimnasio porque es un lugar en donde todos crecimos, ahí se crearon esas medallas. Estábamos sin saber qué iba a pasar, pero hace unos días recibimos el apoyo de las autoridades de Jalisco", comentó.

Las autoridades de Jalisco le prometieron a Orozco y a su entrenador Iván Bautista que invertirán 85 millones de pesos (3,8 millones de dólares) para construir un nuevo complejo deportivo en el que puedan practicar tanto los atletas de saltos como los de gimnasia.

La mexicana reanudó desde hace más de un mes sus entrenamientos rumbo a Tokio 2020 de la mano de Bautista y aunque reconoció que el atraso de los Juegos Olímpicos por la pandemia de la COVID-19 modificó su plan de trabajo, se sobrepuso a la adversidad.

"Un atleta está preparado para lo que no puede controlar. Iván y yo nos adaptamos; siempre estuvo al pendiente para no perder tiempo. Se tuvo que deshacer el plan, pero se hizo uno nuevo para buscar más medallas olímpicas", concluyó.