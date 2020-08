Segundo congresista en EE.UU. da positivo para COVID-19 en una semana

En la imagen, el legislador demócrata por Arizona Raúl Grijalva. EFE/Bonnie Cash/Archivo

Washington, 1 ago (EFE).- El legislador demócrata por Arizona Raúl Grijalva anunció este sábado que dio positivo para la COVID-19, convirtiéndose en el segundo integrante del Congreso de Estados Unidos en haber contraído la enfermedad en menos de una semana.

El pasado miércoles, el congresista republicano de Texas Louie Gohmert, quien según los medios estadounidenses se ha negado durante la pandemia a ponerse máscara, aseguró que le detectaron el virus en dos test a los que fue sometido antes de acompañar al presidente Donald Trump en un viaje a su estado.

Grijalva, cuyo padre nació en México, indicó en un comunicado que permanecerá en cuarentena por recomendación del médico del Congreso.

"Actualmente no tengo síntomas, me siento bien y espero tener una rápida y pronta recuperación", agregó el político de 72 años.

El representante, que integra el Caucus Hispano, se quejó de que "hay algunos miembros del Congreso que no se toman esta crisis en serio".

"Numerosos miembros republicanos se pavonean rutinariamente por el Capitolio sin una máscara”, apuntó Grijalva.

Urgió reconocer la gravedad del virus y que se sigan las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para mantener a sus familias, amigos y seres queridos a salvo.

Hasta ahora han contraído el virus los congresistas Mario Díaz Balart, Neal Dunn, Morgan Griffith, Mike Kelly, Ben McAdams y Tom Rice, así como el senador Rand Paul.

El lunes pasado, la Casa Blanca informó que Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional de Trump, dio positivo a la prueba de coronavirus y se encuentra aislado, con lo que se convirtió en el funcionario de más alto rango del Ejecutivo estadounidense que se sepa haya sido afectado por la enfermedad.

Estados Unidos se mantiene al frente de las estadísticas mundiales de casos, con 4,6 millones de contagiados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que cifra en 153.989 los fallecidos en el país a causa de la pandemia.