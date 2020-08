¿Se va a hacer Rocío Flores una reducción de estómago?

01/08/2020 ROCÍO FLORES EN EL PLATÓ DE GH VIP EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Aunque Rocío Flores haya acabado su participación en Supervivientes 2020, sigue dando de qué hablar. En este caso ha sido por la preocupación que tienen muchos seguidores sobre el aspecto físico de la exconcursante y es que ya saben que cuando ésta salió del reality, dijo por activa y por pasiva que iba a intentar cuidarse para mantener la figura que se le había quedado. Ha sido su padre el que nos ha confesado qué le está ocurriendo a la nieta de la más grande y lo cierto es que no hay nada de qué preocuparnos.



Antonio David Flores ha querido aclarar la información sobre su hija y la posible operación de reducción de estómago a la que se podría someter: "La está viendo un endocrino para llevar una dieta y una alimentación controlada, ha bajado 16 kilos y pretende seguir bajando. Y ya está,, no hay más".



Y es que cabe recordar que estos días en las redes, su hija Rocío le ha dedicado unas bonitas palabras a Olga Moreno, mujer de Antonio David. Como no podía ser de otra manera, el colaborador de Sálvame no puede estar más orgulloso de las palabras de su hija a la mujer que ama: "Si la ha criado, lo más normal es que la tenga aprecio y cariño, siempre ha estado ahí, toda su vida con ella".



De esta manera, Antonio David ha explicado de manera detallada qué es lo que está haciendo Rocío Flores y es que simplemente quiere seguir una dieta saludable para quedarse con la figura que tanto desea. Lo cierto es que nosotros la vemos de lo más guapa posible, y es que la nietísima de Rocío Jurado ha conquistado el corazón de muchos tras su paso por Honduras.