Scott Redding logra su primer triunfo en el Mundial de Superbikes

EFE/Roman Rios

Jerez de la Frontera (Cádiz), 1 ago (EFE).- El piloto británico Scott Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati) obtuvo este sábado su primer triunfo en el presente Mundial de Superbikes al cabo de una cerrada lucha con su compatriota Jonathan Rea, defensor del título.

El español Álvaro Bautista (Team Honda), que ganó en este circuito el año anterior, terminó ahora séptimo.

A la cuarta fue la vencida para el piloto de Ducati, que partiendo desde la "pole" ha ganado la primera carrera del Round Pirelli de España, después de alcanzar tres podios en Phillip Island.

El campeón del mundo, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), no sólo hubo de inclinarse ante Redding en la carrera 1, sino que también le cede el liderato en el Mundial tras la primera prueba del fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Desde la campaña 2014, el Mundial de Superbikes no registraba cuatro ganadores diferentes en las cuatro primeras carreras de la temporada.

El italiano Marco Melandri (Barni Racing) terminó su primera carrera de su reaparición en el campeonato con la octava posición tras deshacerse del hasta hoy líder de la categoría, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), que ha sido noveno.

No ha sido el día de los sudamericanos de la categoría reina, ya que tanto Leandro Mercado (Motocorsa Racing) como Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) han tenido que abandonar por problemas técnicos.