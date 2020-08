Rusia.- Miles de rusos se manifiestan por cuarto sábado consecutivo contra la detención del ex gobernador de Jabarovsk

30/07/2020 HANDOUT - 30 July 2020, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin attends a meeting via video conference at the Novo-Ogaryovo residence. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/dpa



Miles de rusos se han vuelto a manifestar este sábado, el cuarto consecutivo, en la ciudad de Jabarovsk, contra la detención de Sergei Furgal, ex gobernador de la región homónima que está en prisión preventiva acusado de participar en una serie de asesinatos ocurridos hace 15 años.



Según las autoridades rusas, este sábado, con lo que ya son 22 las jornadas de protesta, se han movilizado unas 3.500 personas, una cifra significativamente menor que en manifestaciones anteriores.



"Somos Sergei Furgal", "Furgal es nuestra elección" y "libertad" han sido algunas de las consignas que han coreado los manifestantes al tiempo que enarbolaban pancartas con la imagen del ex gobernador.



De momento, no se ha registrado ningún incidente en la manifestación de este sábado. Sin embargo, dos jóvenes manifestantes fueron detenidos el viernes durante otra protesta, de acuerdo con la emisora local Echo Moskwy.



Los investigadores vinculan a Furgal con una banda organizada a la que se le atribuyen varios ataques perpetrados contra empresarios en 2004 y 2005 en las regiones tanto de Jabarovsk como de la vecina Amur.



Furgal, que se ha declarado inocente, fue elegido gobernador de Jabarovsk hace dos años, en una respuesta al descontento popular con su predecesor, el representante de Rusia Unida, el partido político del presidente ruso, Vladimir Putin. El Kremlin ha designado como gobernador temporal a Mijail Degtyaryov.



Las protestas contra la detención de Furgal se están convirtiendo en una exhibición pública del rechazo a Putin, que acaba de conseguir --a través de una enmienda constitucional refrendada entre el 25 de junio y el 1 de julio-- la posibilidad de alargar su mandato hasta 2036.