Remco Evenepoel gana la Vuelta a Burgos, Iván Sosa la última etapa

La joven perla belga Remco Evenepoel (Deceunink) conquistó este sábado la Vuelta a Burgos, tras la quinta etapa entre Covarrubias y las Lagunas de Neila, que ganó el colombiano Iván Sosa (Ineos).

Sosa atacó en los últimos 600 metros de la durísima subida a los lagos de Neila para imponerse por delante del español Mikel Landa (Bahrain) y de Evenepoel, que fue tercero.

"Conocía muy bien la subida y sabía que tenia que esperar hasta el final, venía un poco al límite, pero lo he intentado y creo que todos estábamos al límite", dijo tras la carrera el ciclista colombiano, ganador de las dos últimas ediciones de la Vuelta a Burgos.

"Este año quería el tercer título, no se pudo, pero estoy muy contento y a seguir trabajando para lo que queda", añadió Sosa, que se impone por tercera vez consecutiva en estas lagunas de Neila.

Sosa cedió su cetro de la Vuelta a Burgos al joven Evenepoel, de 20 años, que se había puesto líder el jueves al ganar la tercera etapa de la carrera.

El belga acaba primero de la general por delante de Mikel Landa, que fue segundo, y de su compañero portugués del Deceunink, Joao Almeida.

"Misión cumplida", celebró Evenepoel, que había brillado el jueves en la primera llegada en alto. "He tenido problemas, he tenido que pelear al máximo, pero he conservado el maillot. Fue más duro que hace dos días", apuntó.

La etapa, marcada por una larga escapada de seis corredores que murió a una quincena de kilómetros de meta, se decidió en la dura subida de apenas 4,2 km, pero con una pendiente media del 11%, a las Lagunas de Neila.

Landa trató de sorprender en el inicio de la subida, pero fue rápidamente alcanzado por Evenepoel y Sosa.

Evenepoel trató de sorprender a su vez cuando faltaba algo más de un kilómetro, pero falló en su movimiento y sería Sosa quien lanzaría el ataque definitivo a unos 600 metros de meta.

- Clasificación de la 5ª y última etapa de la Vuelta a Burgos:

1. Iván Sosa (COL/INS) 3h 47:56

2. Mikel Landa (ESP/TBM) a 9 seg

3. Remco Evenepoel (BEL/DQT) a 11

4. Joao Almeida (POR/DQT) a 38

5. Lennard Kämna (GER/BOH) a 43

6. Rafal Majka (POL/BOH) a 44

7. David Gaudu (FRA/GFC) a 58

8. Esteban Chaves (COL/MTS) a 1:02

9. Simon Yates (GBR/MTS) a 1:10

10. David de la Cruz (ESP/UAD) a 1:12

- Clasificación general final:

1. Remco Evenepoel (BEL/DEC) 19h 14:42

2. Mikel Landa (ESP/BAH) a 30 seg

3. Joao Almeida (POR/DEC) a 1:12

4. Esteban Chaves (COL/MTS) a 1:26

5. George Bennett (NZL/JUM) a 1:40

6. Richard Carapaz (ECU/INE) a 1:58

7. Ben Hermans (BEL/ISN) a 2:25

8. David de la Cruz (ESP/UAD) a 2:34

9. Fabio Aru (ITA/UAD) a 2:36

10. Mikel Nieve (ESP/MTS) a 3:00

