Miriam Saavedra podría haber tenido una relación con Froilán

01/08/2020 MIRIAM SAAVEDRA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Cuando creíamos que lo habíamos visto y oído todo, viene Miriam Saavedra y nos deja completamente impactados. Conmovidos. Sorprendidos. Ahora se especula sobre una posible relación entre la princesa inca y el nieto de Don Juan Carlos I, Froilán. Ella no lo niega, pero tampoco lo confirma. Y por si esto fuera poco, parece que la guerra con su expareja, Carlos Lozano, ha vuelto a comenzar ya que éste asegura que se ha aprovechado emocional y económicamente de él.



Carlos Lozano intervenía este viernes en Sálvame y desmontaba la versión que estaba dando Miriam Saavedra sobre él. Como era de esperar, la exconcursante de GH VIP se revolvió en el plató y montó un circo que hacía mucho tiempo no veíamos. Le hemos preguntado qué le pareció la intervención de su exnovio y nos ha explicado que: "Vergonzoso, estoy muy mal. Ahora voy a tomarme algo, una pastilla...".



Pero vayamos al tema que más nos interesa, a su supuesta relación con Froilán. Cuando le preguntamos si es cierto que ha tenido un romance con el hijo de la Infanta Elena, Miriam Saavedra guarda silencio. Y es que no nos ha querido contestar ni si quiera a si Mar Torres sabía de este romance: "Preguntarme sobre mi familia".