México.- La presidenta de la Asociación Pro Eutanasia de México defiende los cuidados paliativos en la UCAV

La alumna del Máster en Bioética y Formación de la Universidad Católica de Ávila, y actual presidenta de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD) de México, Amparo Espinosa Rugarcía, ha presentado un estudio donde defiende los cuidados paliativos.



Espinosa ha cursado el máster que la UCAV comparte con la Universidad CEU-San Pablo, ha informado la institución universitaria. "Como resultado, el máster la ha llevado a descubrir nuevas perspectivas y sentidos de la vida humana cambiando su visión en favor de la eutanasia a otra diferente que pasa por la defensa de los cuidados paliativos", ha señalado la UCAV.



"Dirijo una asociación por el derecho a morir con dignidad y cuando empecé ahí, que fue en el año 2009, tenía muy claro lo que quería, trabajar en México para la legalización de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido", ha señalado.



"Pero pasó algo que me hizo empezar a reflexionar sobre la misión de la asociación y fueron una serie de testimonios que empecé a leer sobre experiencias de procesos de muerte de familiares", que tienen como común denominador que "no había cómo quitarles el dolor".



En este sentido, la alumna del Máster en Bioética ha señalado que esas situaciones la llevaron a cuestionarse su planteamiento inicial y a si realmente morir con dignidad equivale a la eutanasia o si no habría otras alternativas.



"Ahora tengo nuevas maneras de ver la muerte digna, la primera de ellas es que no equivale a eutanasia y a suicidio medicamente asistido", apunta Espinosa, que se propone "promover los cuidados paliativos" en su país "no existen".