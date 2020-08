Matthew Stafford, de los Lions, da positivo a la COVID-19

En la imagen un registro de Matthew Stafford, mariscal de campo de los Lions de Detroit, quien dio positivo a una prueba de COVID-19 y se convierte en el octavo jugador de su equipo en contagiarse. EFE/Larry W. Smith

Detroit (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Matthew Stafford, mariscal de campo de los Lions de Detroit, se convirtió en el octavo miembro del equipo en ser colocado en la lista de reserva por coronavirus.

Stafford fue enviado a esa lista este sábado después de que los resultados regresaron de la tercera ronda de pruebas del equipo el viernes.

El mariscal de campo de 32 años es el octavo jugador de los Lions en aparecer en la lista de reserva de coronavirus, uniéndose a Kenny Golladay, al ala cerrada T.J. Hockenson e Isaac Nauta, los esquineros Justin Coleman y Amani Oruwariye, el defensivo Arryn Siposs y el profundo Jalen Elliott.

Los jugadores se ponen en la lista, ya sea que hayan dado positivo por COVID-19 o que hayan estado en contacto cercano con alguien que tiene el coronavirus, y deben permanecer así hasta que estén médicamente autorizados para regresar a sus equipos.

No está claro cuánto tiempo estará Stafford fuera de acción. El equipo está programado para comenzar los entrenamientos de fuerza y acondicionamiento el lunes.

Cuando fueron contactados para hacer comentarios, los Lions se refirieron a la política de la NFL-NFLPA de que "a los clubes no se les permite comentar sobre el estado médico de un jugador que no sea referirse al estado de la lista".

Si completaron tres pruebas de coronavirus negativas el martes, miércoles y viernes, los jugadores de los Lions el sábado pudieron ingresar a las instalaciones de práctica del equipo en Allen Park (Michigan) por primera vez para la recolección de exámenes físicos y de equipo.

Stafford viene de una lesión en la espalda que terminó la temporada en 2019, lo que le costó los últimos ocho partidos de aquella campaña.

Pero trabajó con compañeros de equipo durante la temporada baja, incluido el entrenamiento con Kenny Golladay en California; Danny Amendola, en Georgia, y luego un pequeño grupo de jugadores de los Lions en junio.

El entrenamiento de junio fue en contra de los consejos de la NFLPA, que en ese momento les pedía a los jugadores que dejaran de entrenarse en grupo.