Marta Sánchez se emociona en Starlite con la canción 'Resistiré'

MADRID, 1 (CHANCE)



Con el corazón henchido de emoción pasó Marta Sánchez su concierto en el Auditorio de Starlite Catalana Occidente. La extraordinaria situación que se está viviendo a nivel mundial y en la música en particular hizo que los sentimientos de la artista madrileña se encontrasen a flor de piel durante las dos horas de su show 'A solas con Marta'



Aunque la noche estuvo plagada de momentos memorables, el más significativo fue el que protagonizó Marta en los bises cuando, luciendo un espectacular vestido rojo, interpretó 'Resistiré', la canción que se convirtió en un himno durante el confinamiento y que toda España cantó en sus balcones tras los aplausos a los profesionales sanitarios, a modo de mantra por la resiliencia ante la adversidad.



Significativo también fue el momento en el que la cantante recordó a su padre con la canción de Barbra Streisand, 'Papa, can you hear me'. Y es que la cantante confesó que: "Falleció hace 22 años, pero le echo muchísimo de menos y fue él quien me enseñó el amor por la música. Siempre me dijo que tanto la voz como la nariz de Streisand son perfectas".



Marta, que no pudo evitar las lágrimas, se confesó "muy emocionada, no sabéis lo que se echa de menos esto. Valoro tanto que hayáis venido... Hay gente que no se atreve a salir de su casa y que estéis aquí significa mucho para mí. Os quiero".