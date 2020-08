Marlins no presenta nuevos casos de COVID-19; Díaz no sigue

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami no registraron nuevos casos positivos de coronavirus en la más reciente ronda de pruebas de diagnóstico, informó una persona con conocimiento de la situación, sin embargo el segunda base Isan Díaz optó por no completar la temporada 2020.

La persona confirmó los resultados de los análisis con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no se han difundido al público. Al menos 21 miembros de los Marlins que participaron en la primera gira de la campaña han resultado infectados.

El equipo no ha jugado desde el domingo pasado, en Filadelfia, pero espera volver a la actividad la próxima semana.

El puertorriqueño Díaz ha arrojado consistentemente negativo en las pruebas de diagnóstico mientras la temporada de los Marlins ha estado suspendida, pero decidió convertirse en el primer pelotero del equipo en optar por no seguir con la campaña. Jugó en dos de los primeros tres encuentros de Miami antes de que su temporada se viera interrumpida.

Díaz bateó para apenas .173 como novato la campaña anterior, pero la organización tiene grandes expectativas sobre su potencial.

Los miembros infectados de los Marlins viajaron el viernes en autobús de Filadelfia a Miami, donde permanecerán juntos en aislamiento. El resto del equipo permanece aislado en un hotel de Filadelfia.