Makoke, sobre Kiko Matamoros: "Que se recupere pronto y se vaya a la playa"

MADRID, 1 (CHANCE)



Anita Matamoros y Makoke se han visto situadas en la palestra mediática tras el ingreso de Kiko Matamoros en el hospital para someterse a una intervención en la que le extirparon la vesícula. Unas declaraciones del colaborador hicieron saltar todas las alarmas y es que actualmente, no tiene ninguna relación con la hija que tiene con su exmujer. Tras hablar de ello públicamente, las informaciones sobre por qué no hay relación han llenado la prensa del corazón y ahora, son muchas las especulaciones que existen.



Muchos culpabilizan a Makoke de la mala relación entre su hija, Anita Matamoros, y su expareja, Kiko, pero la colaboradora de televisión lo niega y solo le desea a su exmarido una pronta recuperación: "Que se recupere pronto y se vaya a la playa". La madre de Javier Tudela se puso nerviosa con las preguntas de la prensa y no podía arrancar el coche, tuvo que llamar a su hijo para que le ayudara.



Anita Matamoros ha permanecido en silencio en todo momento y es que no quiere hacer ninguna declaración al respecto. Parece que la hija de Kiko Matamoros no quiere participar en esto y ni si quiera niega la mala relación con Marta López como el detonante del distanciamiento con su padre. Tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber si finalmente padre e hija arreglan sus diferencias.