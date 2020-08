LISTA DEPORTES

Sábado 1 de agosto de 2020

FUTBOL

INGLATERRA-COPA FA

LONDRES — Pierre-Emerick Aubameyang ayuda al Arsenal a extender su récord a 14 títulos de la Copa FA al marcar un doblete en la victoria de 2-1 sobre el Chelsea ante un estadio de Wembley con las tribunas vacías. Por Rob Harris. 416 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ITALIA-LIGA

ROMA — Ciro Immobile de la Lazio necesita dos goles en el encuentro de su equipo en casa del Napoli para romper el récord del argentino Gonzalo Higuaín en la Serie A con 36 tantos. En la jornada final, el Atalanta recibe al Inter de Milán en un duelo por el segundo lugar. La Juventus recibirá el trofeo de campeón al concluir su duelo ante la Roma. Por Andrew Dampf. 400 palabras. AP Fotos. EDITORES: Alrededor de las 2130 GMT.

FIFA-INFANTINO

LONDRES — Gianni Infantino puede permanecer como presidente de la FIFAy no se le debe obligar a dejar el cargo mientras se le realiza una investigación penal, señala el organismo rector del fútbol a The Associated Press. Por Rob Harris. 261 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MOTOR

INGLATERRA

SILVERSTONE, Inglaterra - Lewis Hamilton impone un nuevo récord de pista en el Gran Premio de Inglaterra y amplía su récord a 91 pole positions. El británico necesita cinco victorias más para igualar el récord de F1 de 91 Grandes Premios, en poder de Michael Schumacher. El campeón defensor también se dispone a empatar la marca del alemán con siete campeonatos mundiales. 475 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TENIS

MADRID-CORONAVIRUS

MADRID — Las autoridades de salud de la capital española recomiendan a los organizadores del Masters de Madrid que no se lleve a cabo el torneo debido a un repunte de casos de coronavirus en España. 201 palabras. ENVIADO.

NBA

Juegos para hoy en las NBA (Horas del este de Estados Unidos):

Miami vs. Denver, 1 p.m.

Utah vs. Oklahoma City, 3:30 p.m.

Nueva Orleans vs. L.A. Clippers, 6 p.m.

Filadelfia vs. Indianápolis, 7 p.m.

L.A. Lakers vs. Toronto, 8:30 p.m.

BEISBOL

CORONAVIRUS-MLB

El duelo entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee del sábado es pospuesto después de que otro jugador y tres miembros del personal de los Cardenales fueron diagnosticados con coronavirus, informa a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. Los Marlins de Miami no registraron nuevos casos positivos de coronavirus en la más reciente ronda de pruebas de diagnóstico. Por JAKE SEINER y STEVEN WINE. 415 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Juegos para hoy en las Grandes Ligas (Horas del este de Estados Unidos):

Cincinnati en Detroit, 1:10 pospuesto

Chicago Medias Blancas en Kansas City, 7:05 p.m.

Houston en L.A. Angelinos, 7:07 p.m.

Boston en N.Y. Yanquis, 7:07 p.m.

N.Y. Mets en Atlanta, 7:10 p.m.

Cleveland en Minnesota, 7:10 p.m.

San Luis en Milwaukee, pospuesto

Tampa Bay en Baltimore, 7:35 p.m.

L.A. Dodgers en Arizona, 8:10 p.m.

San Diego en Colorado, 8:10 p.m.

Pittsburgh en Chicago Cachorros, 8:15 p.m.

Oakland en Seattle, 9:10 p.m.

Texas en San Francisco, 9:10 p.m.

Washington en Miami, pospuesto

Philadelphia en Toronto, pospuesto

NFL

JETS-MOSLEY

NUEVA YORK — El linebacker de los Jets de Nueva York C.J. Mosley ha decidido no jugar la próxima temporada debido a preocupaciones por la salud de su familia, informan a The Associated Press dos personas con conocimiento de la decisión. Por Dennis Waszak Jr. 259 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

__

