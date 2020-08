La estadounidense Danielle Kang, líder (-6); Ciganda, octava, a cuatro golpes

En la imagen, la golfista Danielle Kang. EFE/EPA/AHMAD YUSNI/Archivo

Toledo (Ohio, EE.UU), 31 jul (EFE).- La competición a la LPGA volvió después de 166 días de parón por causa del coronavirus y la estadounidense Danielle Kang se convirtió en la líder provisional del torneo LPGA Drive on Championship al entregar tarjeta de 66 golpes (-6) tras completarse la primera ronda en el Inverness Club.

El club, donde Paul Azinger venció a Greg Norman en un desempate en el Campeonato PGA de 1993, será el anfitrión de la Copa Solheim el próximo año y se ofreció a organizar el primer evento para el LPGA Tour desde el Abierto de Australia femenino el 16 de febrero.

El LPGA Tour seguirá en el noreste de Ohio la próxima semana antes de dirigirse a Escocia.

Jodi Ewart Shadoff de Inglaterra también jugó sin bogey para un registró de 67 (-5). Celine Boutier de Francia y Lee-Anne Pace de Sudáfrica también estuvieron en 5 bajo hasta que ambos se pusieron bogey en el hoyo final y se tuvieron que conformar con un 68 (-4).

Mientras que la española Carlota Ciganda acabó en el octavo puesto con una tarjeta de 70 golpes (-2), que la deja en disposición de seguir entre las aspirantes al título.

Su compatriota Azahara Muñoz no tuvo tanto precisión en los golpes y acabó con un registro de 73 (+1) y compartiendo el puesto número 28 con otras 19 jugadoras.

Pero estuvo Beatriz Recari que acabó en el puesto 48 al entregar tarjeta de 74 golpes (+2).

La gira mundial más importante en golf atrajo a 130 jugadoras de unos 30 países, aunque le faltaban las estrellas principales de Corea del Sur.

Jin Young Ko, la jugadora número uno del mundo y Sung Hyun Park se han quedado en casa y están jugando en la LPGA coreana. No se espera que ninguno viaje a Escocia para el Abierto Británico Femenino en tres semanas.