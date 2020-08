Giannis y Harden en modo MVP en la NBA; Isaac y Popovic no se arrodillan

Giannis Antetokounmpo y James Harden hicieron su aparición en la "burbuja" de Disney World con exhibiciones que dieron el triunfo a sus Bucks y Rockets en una jornada en la que siguieron las protestas contra el racismo pero con las primeras excepciones.

El joven Jonathan Isaac, ala-pívot de los Orlando Magic, y el veterano entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, declinaron arrodillarse en la pista durante el himno estadounidense como el resto de sus equipos y permanecieron de pie.

Los Bucks, líderes de la conferencia Este, superaron a los Celtics (tercera posición) por 119-112 con una exhibición de Antetokounmpo, que sumó 36 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias.

Tras el juego, la estrella griega aplaudió las acciones colectivas que está llevando a cabo la NBA en Disney World (Orlando), sumándose al clima de protesta nacional generado por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco hace dos meses.

"Todos somos iguales en este mundo, no importa el color de tu piel, no importa tu religión", subrayó Antetokounmpo. "Me encanta que nos hayamos unido, que nos hayamos arrodillado juntos antes del partido. Fue increíble".

Al igual que la mayoría de los jugadores, Antetokoumpo cambió el nombre de su camiseta por un mensaje social, en su caso la palabra "Equality" (Igualdad).

"Ahora hemos tomado impulso. El mundo entero ha tomado impulso. No podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante", pidió el alero.

Los Houston Rockets superaron a los Dallas Mavericks en la prórroga por un abultado 153-149 y mantuvieron la sexta posición del Oeste.

Las dos franquicias texanas descuidaron las defensas y sus estrellas se dieron un festín. Harden acumuló 49 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias y Russell Westbrook firmó una tarjeta de 31-11-8.

Por los Mavericks, el esloveno Luka Doncic hizo un triple-doble con 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias y el letón Kristaps Porzingis firmó 39-16-2.

- Portland, más cerca de playoffs -

En un duelo de rivales directos por los playoffs, los Portland Trail Blazers superaron a los Memphis Grizzlies en la prórroga por 140-135 y se acercaron a su objetivo de arrebatarles la octava plaza de la conferencia Oeste, la última que da acceso a las eliminatorias.

Los Trail Blazers se impusieron con 29 y 33 puntos de sus estrellas Damian Lillard y CJ McCollum, mientras por los Grizzlies destacaron sus jóvenes figuras Jaren Jackson Jr, con 33 puntos y 6 triples, y el base Ja Morant con 22 puntos y 11 asistencias.

Los Trail Blazers, que ocupan la novena posición del Oeste, se colocaron a 2,5 victorias de los Grizzlies cuando a cada uno de los equipos les falta por jugar 7 partidos de temporada regular.

- Isaac y Popovic no protestan -

En la victoria de los Magic frente a los Brooklyn Nets (128-18), Jonathan Isaac fue el primer jugador de la NBA que decidió no sumarse a las protestas contra el racismo y permanecer de pie sobre la cancha.

El ala-pívot afroamericano, de 22 años, tampoco vistió como el resto una camiseta negra con el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa) y en cambio escuchó el himno con su uniforme de los Magic.

"Creo absolutamente en 'Black Lives Matter' ... pero creo que arrodillarse o usar una camiseta de 'Black Lives Matter' no va de la mano con el apoyo a las vidas de las personas negras", dijo Isaac, un jugador profundamente religioso que el pasado febrero fue ordenado pastor de la iglesia J.U.M.P. Ministries Global Church en Orlando.

"Cuando miras alrededor, el racismo no es lo único que asola nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro mundo", afirmó. "No es solo el racismo, sino todo lo que asola nuestra sociedad. Nuestro sentimiento, nuestra respuesta a ello es el Evangelio".

Posteriormente, el técnico Gregg Popovich y su asistente Becky Hammon también decidieron mantenerse en pie durante el himno previo a la victoria de sus Spurs por 129 a 120 ante los Sacramento Kings, aunque sí lucieron la camiseta negra de 'Black Lives Matter'.

Popovich, de 71 años y ganador de cinco anillos con los Spurs, es una de las voces más respetadas de la NBA y un feroz crítico del presidente Donald Trump que ha apoyado reiteradamente las demandas por la igualdad racial.

"Prefiero guardármelo para mí", dijo el también seleccionador estadounidense al preguntársele por qué permaneció en pie.

"Todo el mundo tiene que tomar una decisión personal. La liga ha sido genial en eso. Todo el mundo tiene la libertad de reaccionar de la manera que quiera", afirmó Popovich, quien antes de llegar a la NBA se graduó en la Academia de la Fuerza Aérea estadounidense en 1970 y permaneció cinco años en el Ejército.

Tanto el entrenador de los Magic, Steve Clifford, como algunos jugadores de su equipo y de los Spurs dijeron que respetan la decisión de Isaac y Popovic.

El gesto de hincar la rodilla, símbolo de las actuales protestas, fue popularizado en 2016 por el jugador de football americano Colin Kaepernick, quien fue en su momento objeto de duras críticas, entre ellas del presidente Trump, y nunca volvió a ser contratado por ningún equipo de la NFL.

