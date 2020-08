Gassman: La comedia es el mejor vehículo para comunicar sin banalizar mensaje

El actor italiano Alessandro Gassman. EFE/ETTORE FERRARI/Archivo

Barcelona, 1 ago (EFE).- El actor italiano Alessandro Gassman, uno de los protagonistas de la exitosa producción hispanoitaliana "Mi hermano persigue dinosaurios", considera que "la comedia es el mejor vehículo para transmitir cuestiones serias como la diversidad funcional, y sin llegar a banalizar el mensaje".

En una entrevista concedida a EFE, Gassman hijo del mítico actor italiano Vittorio Gassman, ha explicado que lo que le interesó de "Mi hermano persigue dinosaurios" fue "el hecho de que tratara un tema tan delicado como el de las personas con Síndrome de Down, con esta seriedad y rigidez, pero también con cierto tono de comedia".

La película, que se estrenó hace una semana en España en 58 salas, logró la mejor media de recaudación por copia entre los estrenos y la tercera mejor de España sólo por detrás de "Superagente Makey" y "Scooby Doo".

"Mi hermano persigue dinosaurios" está basada en un novela superventas, que escribió el protagonista real de la película contando la historia con su hermano pequeño, Gio, que nació con un cromosoma extra.

Para gran sorpresa, su adaptación al cine se convirtió en un auténtico fenómeno del año en Italia (al estilo de "Campeones" en España), siendo la tercera película italiana más vista de 2019.

La interpretación del padre de Gio fue para Gassman "la oportunidad de hacer un personaje que normalmente no se me ofrece en el cine o en la televisión, es un hombre medio, dulce, un padre que pocas veces he podido interpretar".

Fue un aliciente adicional el "poder colaborar con un joven director", Stefano Cipani, porque "quiero trabajar con estas nuevas generaciones y me pareció fantástico intervenir en una ópera prima, y por eso cuando leí el guión acepté enseguida".

Para Gassman, la película, que en su segunda semana en España se exhibirá en 15 nuevas salas, "el mensaje básico que transmite es que la diversidad no se tiene que considerar necesariamente una dificultad, un handicap, sino que puede ser considerada de forma positiva, porque la diversidad no es algo de lo que te tengas que avergonzar. Todos somos diversa y maravillosamente normales. La diversidad, de hecho, es la normalidad".

El actor italiano conocía el éxito que tuvo "Campeones", que también trata la diversidad funcional desde la óptica de la comedia: "La comedia es el mejor medio para hacer llegar un mensaje importante a la gente; y un guión puede hacer que hablemos de dificultades graves, si se hace con inteligencia. En este caso personas que tienen dificultades en la sociedad".

En el cine italiano de los 50, 60 y 70, que personalmente vivió de forma cercana a través de su padre, se constata que "los italianos recurren frecuentemente a la comedia para explicar cosas importantes, y eso demuestra que se puede hacer comedia sin banalizar un discurso".

Y añade: "Hacer sonreír, incluso reír, y emocionar, acaba siendo popular como pasó con 'Campeones' y también con nuestra película".

Sobre su personaje, Gassmann señala: "Es un hombre muy normal, sincero, muy tierno. De la pareja, es el que tiene mayores complicaciones. Sale enriquecido y crecido de esta experiencia. Y a mí me conmovió el largo aplauso tras la proyección en Venecia, porque se veía una ovación sentida".

Percibe que fue también acertada "la combinación de actores italianos y españoles (Rossy de Palma), y eso partió de una propuesta equilibrada de un equipo italiano y otro español".

La aceptación del pequeño Gio, presentado a los ojos de la familia como un superhéroe, "Superdown", como lo define el médico a preguntas de su hermano, es otro de los temas que subyacen en la película.

"Tiene que ser difícil para personas que no han tenido acceso a la cultura aceptar lo que inicialmente se consideraría como una desgracia, una palabra poco acertada, por cierto; pero el hecho de que esta familia sencilla entre comillas acepte con normalidad el nacimiento de ese niño luego acabará demostrando que no es una desgracia, sino que es un regalo para esta familia, y eso es lo que más me emocionó e inspiró en la interpretación del personaje", confiesa Gassman.

Con dos películas de ficción como director en su filmografía ("Raza bastarda" y "El Premio") y el documental "Tom", Alessandro Gassman recuerda que lleva muchos años como director de teatro y de espectáculos y trabajando con algunos de los actores más importantes de su país.

"Ahora creo que la dirección es lo que quizá más me atrae, aunque me siguen llegando papeles de actor", señala Alessandro Gassman, que espera sean "propuestas de personajes complejos, en la línea de lo que estoy haciendo y espero poder continuar".

Gassman anuncia que "si el Covid lo permite", empezará a rodar una tercera película como director a partir de octubre, que "será muy distinta de las otras dos".

Jose Oliva