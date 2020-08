Fútbol.- Müller compara a Hansi Flick con Pep Guardiola: "Nuestro juego es igual de claro"

05/07/2020 05 July 2020, Bavaria, Munich: (L-R) FC Bayern Munich players David Alaba, Thomas Müller and Jerome Boateng get into the team bus after their reception at Munich's Lord Mayor Dieter Reiter on the occasion of the double victory of the German football championship and cup. Photo: Matthias Balk/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DEPORTES Matthias Balk/dpa



MÚNICH (ALEMANIA), 1 (dpa/EP)



El futbolista alemán Thomas Müller comparó al entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, con el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, asegurando que el juego actual del equipo es "igual de claro" que con el catalán, en una entrevista publicada este sábado en el periódico 'Süddeutsche Zeitung'.



Según Müller, el juego del equipo muniqués está claramente regulado de la misma manera que bajo el actual entrenador del City, antiguo técnico del club bávaro. "Más recientemente, nuestro juego fue igual de claro con Pep Guardiola. Aunque a cada jugador se le permita añadir un toque individual a su posición basado en sus preferencias, fortalezas y debilidades, esta posición siempre tiene una misión clara. No hay 'podría', 'habría' o 'querría'. Y si alguien no hace lo que se le pide, otro ocupa el puesto rápidamente", explicó Müller.



El delantero germano cree que hay una clara evolución bajo el mando del antiguo ayudante del seleccionador Joachim Löw. "Tengo la impresión de que todos nosotros queremos lo mismo y estamos haciendo lo mismo. La firma del entrenador es claramente visible", subrayó.



Müller agregó que en el pasado conocía a Flick solo en su papel de segundo entrenador y como experto en fútbol. "Pero no era consciente de que fuese a traer toda su experiencia en el equipaje para convertirse en entrenador del Bayern Múnich", prosiguió, destacando que el técnico también es bueno bajo presión.



"Los jugadores jóvenes están muy motivados y los veteranos también quieren experimentar nuevas cosas", añadió el delantero. "Pero las historias siempre se cuentan después" de que algo pase, advirtió Müller, sin duda con la vista puesta en una posible victoria en la Liga de Campeones.