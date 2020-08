El Supremo de Guatemala rechaza el dictamen y desafía al máximo tribunal del país

Vista de la fachada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 31 jul (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó este viernes un dictamen del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, y desafió su fallo en un caso relacionado con la pérdida de inmunidad para los magistrados del mismo órgano constitucional.

El Supremo guatemalteco detalló en un comunicado de prensa su "rechazo" al fallo dictado por la Corte de Constitucionalidad el 27 de junio, que le ordenaba integrar un pleno para conocer nuevamente el retiro de inmunidad de cuatro magistrados constitucionales.

Originalmente, el Supremo, integrado por suplentes, había dado trámite el 26 de junio a una solicitud legal del abogado particular José Hernández Guzmán, para retirarle el fuero a los magistrados constitucionales por suspender la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, por lo que envió el expediente al Congreso.

La Corte de Constitucionalidad ordenó un día después, el 27 de junio, suspender provisionalmente dicho procedimiento ante un amparo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y luego decretó la medida de manera permanente, pero el Supremo se ha negado este viernes tanto a verificar su decisión como a recoger el expediente.

Pese a la insistencia de periodistas, la Corte Suprema de Justicia no respondió a consultas sobre su fallo y tampoco ha confirmado que acatará la decisión de la Corte de Constitucionalidad.

El dictamen del Supremo del 26 de junio fue emitido por doce magistrados suplentes y avalaba la remoción del antejucio en contra de cuatro de los cinco miembros titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, Neftalí Aldana, José de Mata y Bonerge Mejía.

Los 26 magistrados titulares y suplentes habituales de la CSJ no tomaron parte en la determinación legal en contra del Constitucional ya que participan en dicha elección de 240 jueces, según fuentes de la entidad, por lo que el dictamen recayó en magistrados suplentes regionales de diversos juzgados, incluidos algunos con señalamientos por corrupción.

Dicho dictamen contra la Corte de Constitucionalidad fue criticado en su momento por diversas organizaciones como un "golpe" para el estado de Derecho.

ELECCIÓN TRASCENDENTAL

Según expertos, la elección de los 240 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano, especialmente después de que las autoridades documentaran que las últimas elecciones en 2014 estuvieron cooptadas por el Gobierno del expresidente, Otto Pérez Molina (2012-2015), en prisión acusado de desfalcar al Estado por más de 500 millones de dólares.

La elección de los 240 jueces debió llevarse a cabo en octubre pero fue suspendida tanto en ese mes como en marzo de este año por la Corte de Constitucionalidad ante "irregularidades" en la misma y su supuesta manipulación por operadores políticos, documentada por el Ministerio Público.

Horas después del comunicado de la Corte Suprema de Justicia, dos vocales del órgano, Delia Dávila Salazar y María Morales Aceña, aseguraron que en la reunión de magistrados este viernes no fue discutido ni analizado el tema de la Corte de Constitucionalidad, por lo que se desvincularon del pronunciamiento, realizado sin su consentimiento y repudiaron el desafío al máximo tribunal del país.