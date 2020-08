El peruano Reynoso acepta que se va con un mal sabor por el empate ante Cruz Azul

En la imagen, Juan Reynoso, entrenador de Puebla. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Puebla (México), 31 jul (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla del fútbol mexicano, comentó este viernes que el empate en el último minuto de Cruz Azul, 1-1 en el torneo Apertura, lo dejó con mal sabor de boca.

"Me voy con mal sabor de boca; como se dieron las cosas parecía que Cruz Azul no tenía por dónde empatar, el resultado no es malo, pero no me gustó la forma en que se dio", explicó el timonel.

Reynoso confesó que el favorito antes del juego era Cruz Azul, por lo que un empate no parecía mal resultado.

"Si me hubieran dicho previo al resultado que si firmábamos un empate claro que lo hubiéramos hecho, pero como se dieron las cosas no nos vamos contentos", reiteró el timonel.

El estratega peruano destacó la convicción y el compromiso de sus jugadores.

"Titulares y los que entraron tuvieron un esfuerzo parejo y unas ganas de que salgan bien las cosas y eso me gustó", reconoció.

Juan Reynoso también puntualizó sobre los errores en que deben trabajar para no alejarse de la Liguilla.

"Hay detalles finos que nos fallan y tenemos que mejorar. Tácticamente el equipo ha dado buena lectura y tenemos que seguir con la cabeza puesta que depende de nosotros seguir en puestos de Liguilla".

El empate dejó al Puebla como líder de la tabla con cuatro unidades, las mismas que Cruz Azul, aunque con mejor diferencia de goles por su victoria en la fecha uno de 4-1 sobre Mazatlán FC, mientras Cruz Azul, que también ganó en la fecha inaugural por 2-0 ante Santos.

Sobre las Chivas, próximo rival del cuadro poblano, el técnico peruano aseguró que están motivados.

"Nos motiva el rival, viene con más ritmo que nosotros, pero tenemos con qué competir e ir a buscar un buen resultado".

En la jornada tres el equipo Puebla visitará a las Chivas el sábado 8 de agosto; La Máquina recibirá el mismo día al León.