Costa Rica inicia agosto con la apertura económica y preocupada por los casos graves

Un hombre con tapabocas pasa por un negocio cerrado en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 1 ago (EFE).- Costa Rica, que este sábado sumó 367 nuevos casos positivos de COVID-19 y cuatro fallecidos en un día, inició el mes de agosto con una apertura económica, pero con preocupación por el acelerado aumento de pacientes en cuidados intensivos.

La directora general de Salud, Priscilla Herrera, indicó en unas declaraciones distribuidas a los medios que este sábado el país tiene de 18.187 casos acumulados y la totalidad de decesos alcanzó las 154 personas, la mayoría de ellos con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial y obesidad.

Los datos oficiales hasta hoy indican que 4.531 personas se han recuperado y se reportan 346 pacientes hospitalizados simultáneamente, de los cuales 94 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

En tan sólo 24 horas hay 19 personas que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos, lo que preocupa a las autoridades por el aumento acelerado de pacientes graves.

El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, explicó en conferencia de prensa que el país "no puede tener otro mes como julio", en el cual se registraron 14.865 casos positivos, lo que representa el 81,7 % de la totalidad de casos durante los cinco meses de pandemia.

Estimaciones reveladas por el jerarca indican que de continuar a ese ritmo el mes de agosto terminaría con 1.441 personas en cuidados intensivos y el país solamente tiene 828 ventiladores. "No queremos llegar ahí porque no tenemos esa capacidad instalada" destacó.

"Las restricciones dieron resultados en bajar el factor R (de contagio) pero seguimos viendo aumento en hospitalizados y cuidados intensivos, porque los pacientes duran varios días en complicarse. En este momento que hay una apertura, pero no significa que hay menor riesgo y ese contagio tenemos que minimizarlo y ser conscientes de que nuestro comportamiento influye en lo que vemos en los hospitales", dijo Macaya.

A partir de hoy 1 de agosto, Costa Rica inicia un plan mensual con periodos de apertura y cierre de actividades económicas. Las fases de apertura serán del 1 al 9 de agosto y del 22 al 30 de agosto, con seguimiento estricto de protocolos. Mientras que el cierre será aplicado durante 12 días del 10 al 21 de agosto.

En apertura, se podrán retomar actividades con un aforo del 50 % en gimnasios, restaurantes, salones de belleza, espacios religiosos, turismo de aventura, museos y academias de arte, entre otros.

En la etapa de cierre, los vehículos solo podrán circular un día entre semana y uno del fin de semana según la placa y se hará una clausura total de establecimientos con atención al público, para bajar el factor R que probablemente aumente por los días de apertura.

En esa fase solamente podrán abrir servicios básicos, como supermercados, farmacias, panaderías o centros médicos.

Debido al alto riesgo de contagio permanecerán inhabilitados en su totalidad los espectáculos masivos públicos, las actividades de entretenimiento en centros comerciales y el cierre de bares y discotecas.