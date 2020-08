Coronavirus.- Maduro insiste en la necesidad de coordinar acciones con Brasil y Colombia frente al coronavirus

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido este viernes en la necesidad de coordinar acciones sanitarias junto a las autoridades de Brasil y Colombia en las fronteras frente a la pandemia del coronavirus.



"Si tuviéramos el apoyo sanitario desde el lado colombiano, no estuviera este problema de que delincuentes, paramilitares, grupos de narcotraficantes, contrabandistas, grupos que se dedican a la trata de personas estén metiendo por 'trochas' a decenas, centenares de venezolanos que están huyendo de Colombia", ha subrayado Maduro, según informa la cadena Venezolana de Televisión.



De esta forma, ha pedido a los colombianos que exijan "sensatez" al presidente, Iván Duque, para que coordine acciones junto a las autoridades venezolanas de cara a "poder parar este virus y proteger a toda la población de la frontera".



A nivel interno, el presidente venezolano ha pedido a las familias que cumplan con mayor disciplina la cuarentena radical para frenar el aumento de contagios en el país y ha pedido reflexionar acerca del impacto de las fiestas y celebraciones.



"Me da dolor pero en los cumpleaños, (...) en las rumbas, se ha multiplicado el contagio en las últimas semanas. El contagio lo trajeron los 'trocheros' y los estamos multiplicando en esas pequeñas violaciones de la seguridad sanitaria y se dispara el coronavirus", ha advertido.



Maduro ha sostenido que habrá tiempo para "abrazarnos y rumbear" después, pero ha destacado que en plena pandemia no hay que arriesgar la situación sanitaria.



"Hay que dar máxima disciplina. ¿Es mucho pedir? Conteste usted en su casa. Pedirle un poco más de disciplina, que se cuiden, que paren las rumbas, las celebraciones, que nos cuidemos más, que asumamos las mascarillas, guantes, gafas, lavado de manos, cuidarnos y desinfectar todo, ¿es mucho pedir?", ha apostillado el presidente.



La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela dispondrá, por intermediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de diez millones de dólares de sus recursos en el exterior que se destinarán a un fondo especial para atender las necesidades derivadas de la lucha contra el coronavirus en el país caribeño.



En la reunión mantenida en Miraflores, se decidió que los representantes de la OPS actuarán como mediadores con los gobiernos de Colombia, Brasil y otros países para que intensifiquen la vigilancia en las fronteras.



El objetivo es minimizar el alcance de la pandemia en Venezuela, ya que estos países experimentan fuertes repuntes en sus cifras confirmadas de coronavirus.



Las autoridades venezolanas han contabilizado este viernes 664 casos a nivel comunitario, la cifra más alta registrada desde el pasado 13 de marzo. Hasta el momento, hay 18.574 casos y 164 decesos por coronavirus.