Coronavirus.- La FDA autoriza las dos primeras pruebas de coronavirus que miden los niveles de anticuerpos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha autorizado este viernes las primeras dos pruebas de coronavirus que miden los niveles de anticuerpos que tiene una persona y no solo determinan si los poseen o no.



"Poder medir el nivel relativo de anticuerpos de un paciente en respuesta a una infección previa de SARS-CoV-2 podría ser útil a medida que vamos sabiendo más sobre el virus y lo que puede significar la existencia de anticuerpos", ha afirmado el director de la oficina de diagnóstico in vitro y salud radiológica de la FDA, Tim Stenzel.



Las nuevas pruebas que han sido permitidas ofrecen información acerca de la respuesta inmunológica al virus en el cuerpo y no se basa solo en la detección del mismo.



"Todavía hay muchas incógnitas acerca de lo que la presencia de los anticuerpos del virus pueden indicarnos sobre la inmunidad potencial, pero las autorizaciones de hoy nos dan herramientas adicionales para evaluar esos anticuerpos a medida que vamos investigando y estudiando el virus", ha añadido Stenzel en un comunicado.



Sin embargo, el profesional sanitario ha recordado que los pacientes no deben interpretar los resultados como si "fueran inmunes" al coronavirus.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia a nivel mundial. Hasta este viernes, el país ha confirmado más de 4,5 millones de casos y 153.000 muertes.