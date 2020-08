Coronavirus.- Hong Kong abre su primer hospital temporal para pacientes de coronavirus en pleno repunte de los contagios

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Hong Kong ha abierto este sábado su primer hospital temporal para pacientes de coronavirus, con 500 camas, en el marco del aumento de los contagios en el territorio, con más de 3.000.



El hospital, instalado en el antiguo centro de convenciones, cuenta con 500 camas destinadas en principio a pacientes de entre 18 y 60 años de edad con síntomas leves de COVID-19. Ya ha recibido 20 de los 30 pacientes que espera acoger diariamente, según informa la cadena china CGTN.



Este nuevo recinto sanitario llega en un momento en el que la ex colonia británica está experimentando un aumento de los contagios asociados a la reapertura social y económica, de acuerdo con el diario local 'South China Morning Post'.



En las últimas 24 horas, las autoridades hongkonesas han detectado otros 125 casos, con lo que ya son once los días con cifras de tres dígitos, para un total de 3.396 personas infectadas, incluidas 31 víctimas mortales.



Así las cosas, el Gobierno de Carrie Lam ha recuperado algunas restricciones, como el uso de mascarilla en lugares públicos, ya sean abiertos o cerrados, y el cierre de bares y restaurantes, que el miércoles y jueves afectó solo a los comedores interiores y el viernes se extendió también a las terrazas.



La líder hongkonesa se ha disculpado este sábado por el cierre de los locales de comida, que han obligado a numerosos trabajadores a comer al aire libre en plena ola de calor. "Admito que no hemos equilibrado bien las consideraciones de salud pública y de los negocios", ha dicho. "Lo sentimos mucho", ha afirmado.



Además, las autoridades hongkonesas están llevando a cabo una campaña masiva de pruebas diagnósticas para el coronavirus que ha empezado por trabajadores sanitarios y otros grupos considerados de riesgo y se ha ido extendiendo al resto de la población.



El Gobierno de Lam ha anunciado que 60 técnicos procedentes de la China continental llegarán a Hong Kong a lo largo del fin de semana para ayudar con estos test. Está previsto que el domingo llegue un primer grupo de siete.