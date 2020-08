Coronavirus.- Áñez apela a la "solidaridad" para hacer frente al coronavirus en Bolivia

10/05/2020 La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha apelado este sábado a la "solidaridad" de los ciudadanos para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país y al desarrollo de contagios.



"Este es un momento en el que tenemos que demostrar solidaridad y generosidad por el prójimo. No podemos enfrentar una pandemia y una crisis económica como la que estamos viviendo ahora sin ser solidarios", ha afirmado la mandataria en su visita a un centro social.



Ante el avance de la pandemia en el país, Marcelo Ríos, el director del servicio departamental de Salud de Santa Cruz --el territorio más afectado por el coronavirus en el país-- ha sostenido que no se puede decir que el departamento haya llegado a un pico de contagios porque solo un uno por ciento de la población se ha contagiado.



"El número de fallecidos nos demuestra que continúa una elevada situación de contagio, porque no se ha reducido", ha afirmado, a lo que ha añadido que no se descartan posibles rebrotes, según recoge el diario local 'El Deber'.



Según los últimos datos suministrados por las autoridades, Santa Cruz ha confirmado hasta el momento 34.409 positivos; seguido de La Paz, con 15.951; y Cochabamba, con 9.030.



El Gobierno de Bolivia decidió el viernes ampliar la cuarentena "dinámica y condicionada" como medida para frenar la propagación del coronavirus hasta el 31 de agosto, argumentando que en este mes se prevé una curva de contagios "muy elevada".



El Ministerio de Salud del país ha confirmado hasta el momento 76.789 personas contagiadas y 2.977 víctimas mortales a causa de la COVID-19.