Colombiano Castillo cree que Tijuana debe jugarle con inteligencia al América

Tijuana (México), 31 jul (EFE).- El colombiano Fabián Castillo, extremo del Tijuana del fútbol mexicano, advirtió este viernes que su equipo debe jugarle con inteligencia a las Águilas del América en la segunda jornada del Apertura mexicano.

"Al América hay que jugarle con inteligencia porque si le jugamos al tú por tú seguramente no podremos sacar el resultado que queremos. También debemos seguir el planteamiento que ha hecho el profe (Pablo Guede) y estar bien concentrados", señaló en conferencia.

El Tijuana visitará este sábado 1 de agosto a las Águilas en el estadio Olímpico Universitario, casa provisional del América mientras el estadio Azteca, su hogar permanente, sufre de una remodelación en el alumbrado.

La escuadra fronteriza no puede vencer de visitante al América desde la fecha seis del torneo de Apertura 2012, cuando ganaron 1-0. Desde entonces, la escuadra capitalina y el Tijuana se han medido ocho veces en Ciudad de México con siete victorias de las Águilas y un empate.

"Queremos ganarle al América que merece todo nuestro respeto y porque hace mucho que no podemos ganarle como visitante; tenemos plantel para ir a pelearle los tres puntos, va a ser difícil por los jugadores que tiene, pero creo que podemos hacerlo", dijo el artillero.

Castillo basa su confianza en el argentino Guede, entrenador del Tijuana, que el colombiano presumió llegó para cambiarles la mentalidad.

"Pablo es un gran entrenador que tenemos que aprovechar. Es exigente. Siempre nos guía para llegar a donde queremos, estoy contento con la propuesta ofensiva que ha traído porque nos está cambiando la mentalidad", argumentó.

Ésta es la segunda etapa de Castillo en Tijuana, quien proviene de los Gallos Blancos del Querétaro.

"Este Tijuana tiene más ambición, todos queremos conseguir cosas importantes y esa ambición nos la transmite Pablo, él no quiere pasar sin ganar nada. Creo que él hace que cada vez nos sintamos mejor y nos hace ver que estamos para cosas importantes".

En la primera jornada del Apertura 2020, el Tijuana debutó con triunfo en casa de 3-1 ante Atlas