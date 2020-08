Cayetano Rivera ¿se retira del mundo del toro de manera definitiva?

MADRID, 1 (CHANCE)



Cayetano Rivera está pasando por un año complicado. Y es que ahora tiene que volver a hacer frente a las palabras de Karelys Rodríguez, quien asegura que ha sido, supuestamente, amiga íntima del torero durante seis años mientras él estaba sentimentalmente con Eva González. Lejos de hacer declaraciones y zanjar de una vez por todas lo ocurrido realmente, el diestro se encuentra al margen. Su mujer también ha preferido guardar silencio y no decir públicamente lo que piensa de esta polémica que azota de nuevo sus vidas.



Este sábado en Socialité han dado una información de última hora que cambia por completo todo. Y es que parece ser que Cayetano Rivera toreará hoy y mañana en Estepona y nunca más le volveremos a ver en una plaza de toros. El programa ha contado en directo que el diestro ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y por consiguiente, del mundo del toro porque no aguanta la presión mediática.



Aunque todavía no ha hecho ninguna declaración pública, ni ha emitido ningún comunicado en el que anuncie su retirada en la profesión, parece ser que Cayetano Rivera está desbordado por todas las informaciones que están saliendo de él durante estos últimos meses. Tendremos que esperar a que pasen los días para saber si el marido de Eva González finalmente decide abandonar las plazas de toros.