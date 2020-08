Antetokounmpo y Harden muestran su condición de MVP; Popovich no se arrodilla

El jugador de los Houston Rockets James Harden durante su partido. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 1 ago (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo y el escolta James Harden volvieron a la competición para demostrar su condición de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, al ser los líderes que guiaron a sus respectivos equipos de los Bucks de Milwaukee y Rockets de Houston al triunfo en lo que fue su debut en el reinicio de la NBA tras el parón del COVID-19.

Mientras que el veterano entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, decidió no arrodillarse, junto con su entrenadora asistente Becky Hammon, mientras se interpretaba el himno nacional durante el partido que su equipo disputó contra los Kings de Sacramento.

El parón por la pandemia del coronavirus no ha cambiado la supremacía de los Bucks en la Conferencia Este después que con Antetokounmpo, de gran líder, vencieron por 119-112 a los Celtics de Boston.

Aunque tuvo problemas con las personales, Antetokounmpo surgió como la fran estrella del partido al aportar un doble-doble de 36 puntos, 15 rebotes y siete asistencias.

La victoria dejó a los Bucks con marca de 54-12, la mejor de la Conferencia Este, están a una más de asegurarla por segunda temporada consecutiva, y de la liga.

Con el marcador 108-107 a favor de los Bucks, Antetokounmpo hizo una penetración a canasta, que en principio le fue señalada como falta en ataque, pero lo árbitros revisaron la jugada y se la dieron al base de los Celtics, Marcus Smart, lo que ya ha generado la primera polémica en la burbuja de Orlando.

No la hubo en el partido que los Rockets remontaron y ganaron, en la prórroga (153-149), a los Mavericks porque Harden arrolló de nuevo con su inspiración encestadora al llegar a los 49 puntos.

El duelo tejano tuvo como gran protagonista a Harden y al base Russell Westbrook, que no mostró ningún tipo de secuelas de haber dado positivo al COVID-19, al quedarse a las puertas de un triple-doble, y fueron los verdugos para los Mavericks, que esta vez no les bastó las aportaciones del pívot letón Kristaps Porzingis y el base escolta esloveno Luka Doncic.

Harden, que acabó con 14 canastas de 20 tiros de campo y anotó 23 puntos en el primer cuarto, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias, superó a los legendarios, el exbase Calvin Murphy, como segundo máximo encestador en la historia del equipo, y ahora solo está por detrás del expívot Hakeem Olajuwon.

Mientras que Westbrook lo apoyó al conseguir un doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes, ocho asistencias, recuperó dos balones, y perdió otros seis.

Porzingis con un doble-doble de 39 puntos y 16 rebotes fue el líder de los Mavericks, mientras que Doncic acabó con un triple-doble de 28 tantos, capturó 13 balones bajo los aros y repartió 10 asistencias.

Sin embargo, Doncic falló en los tiros decisivos y no tuvo su mejor control del balón al perderlo ocho veces.

Ambos equipos se combinaron por la mayor anotación (85-75, Mavericks, líderes) al concluir una primera parte en lo que va de temporada de la NBA.

Mientras que los Mavericks empataron la mejor marca para una primera parte en la historia del equipo.

El escolta DeMar DeRozan hizo valer su condición de jugador franquicia de los Spurs y con 27 puntos los guió al triunfo de 129-120 ante los Kings.

DeRozan, que no había tenido su mejor temporada hasta que llegó el parón del coronavirus, recuperó la inspiración encestadora en el cuarto periodo cuando anotó 17 puntos que fueron los que rompieron el marcador a favor de los Spurs.

Antes del partido, Popovich y Hammon se mantuvieron de pie mientras se entonaba el himno nacional y el resto de los jugadores y entrenadores de ambos equipos se arrodillaron.

"Prefiero guardar eso para mí", declaró Popovich cuando se le preguntó sobre su postura. "Todo el mundo tiene que tomar una decisión personal. La liga ha sido excelente al respecto. Todos tienen la libertad de reaccionar de la forma que quieran. Por cualquier razón que tenga, reaccioné de la manera que quería".

Una vez más, la aportación ofensiva del escolta CJ McCollum, que anotó 33 puntos, y el base Damian Lillard, que llegó a los 29, fueron la clave que permitió a los Trail Blazers de Portland vencer 140-135 a los Grizzlies de Memphis, en tiempo de prórroga, y conseguir una vitoria importante en la lucha por el octavo puesto de la Conferencia Oeste que les permita disputar los playoffs por séptima temporada seguida.

Anthony, que tuvo su partido número 768 con al menos 20 puntos, necesita tres más para unirse al legendario Wilt Chamberlain en el octavo puesto de la lista de todos los tiempos.

El escolta hispano Devin Booker, con 27 puntos, y el base español Ricky Rubio, que se quedó a las puertas de un doble-doble (15 tantos y nueve asistencias), lideraron a los Suns de Phoenix a un triunfo fácil por 125-112 ante los Wizards de Washington

El ala-pívot Jaren Jackson Jr. con 33 puntos y el base novato Ja Morant, que aportó un doble-doble de 22 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes lideraron a los Grizzlies, que siguen octavos en la clasificación con dos juegos y medio de ventaja sobre Portland.

El escolta alero francés Evan Fournier, con 24 puntos, encabezó el ataque de los Magic de Orlando en la cómoda victoria que lograron por 128-118 ante los diezmados Nets de Brooklyn, en la lucha por el séptimo puesto de la Conferencia Este, que ahora les pertenece.