AMP.- EEUU.- Trump anuncia que prohibirá el uso de TikTok en EEUU y asegura que "tiene autoridad" para ello

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que prohibirá el uso de la aplicación TikTok en el país norteamericano, al tiempo que ha asegurado que "tiene autoridad" para ello.



"En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", ha señalado Trump a la prensa abordo del Air Force One. Así, ha especificado que para prohibirlo usaría poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva, aunque no ha proporcionado más detalles en este sentido, según informa la cadena de televisión CNN.



Horas antes, se ha referido al asunto y ha confirmado que su Administración estaba considerando la posibilidad de prohibir el uso de la aplicación de telefonía móvil, tras la apertura de una investigación a la 'app' por motivos de seguridad nacional.



"Estamos analizando TikTok. Podríamos prohibir TikTok, podríamos hacer otras cosas. Hay un par de opciones, pero muchas cosas están pasando", ha manifestado el mandatario.



La investigación contra TikTok, propiedad de la china ByteDance, la ha llevado a cabo el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses estaban preocupadas por si la 'app' supone un riesgo a la seguridad nacional.



En concreto, los críticos con la aplicación mostraban su recelo por si los datos que TikTok podría recolectar de los usuarios estadounidenses podrían acabar en manos del Gobierno chino, a pesar de que la compañía ha asegurado que almacena sus datos fuera de China y que se resistiría a cualquier intento de Pekín por apropiarse de la información.



Por su parte, expertos en ciberseguridad han señalado que el potencial riesgo para la seguridad nacional que representa la aplicación es, sobre todo, teórico y que no hay ninguna evidencia que sugiera que los datos de los usuarios de TikTok puedan estar comprometidos por la Inteligencia de China.



Pekín acusó este jueves a Washington de "amenazar sin pruebas a empresas chinas" y de violar con ello "los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".



"Sin pruebas, Estados Unidos amenaza a una compañía china a raíz de una presunción de culpabilidad, revelando su hipocresía en el llamado 'respeto a la justicia y las libertades'", criticó Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático.