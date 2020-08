AMP.- Cvirus.- Bolivia amplía la cuarentena "dinámica" hasta el 31 de agosto y avisa de una curva de contagios "elevada"

31/05/2020 31 May 2020, Bolivia, Trinidad: A soldier guards a road barrier on an empty road amid a five-day curfew imposed to curb the spreading of coronavirus. Photo: Diego Valero/ABI/dpa POLITICA INTERNACIONAL Diego Valero/ABI/dpa



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bolivia ha decidido este viernes ampliar la cuarentena "dinámica y condicionada" como medida para frenar la propagación del coronavirus hasta el 31 de agosto, argumentando que en este mes se prevé una curva de contagios "muy elevada".



"El gabinete ministerial ha determinado ampliar el plazo de la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 31 de agosto de 2020", ha indicado el ministro de Presidencia boliviano, Yerko Núñez, en rueda de prensa.



Núñez ha explicado que, con la medida, los gobiernos departamentales y municipales, en coordinación con el Ejecutivo central, deberán adoptar las distintas medidas reguladoras de la cuarentena en su jurisdicción, según ha informado la agencia de noticias boliviana ABI.



Asimismo, ha asegurado que el Gobierno, liderado por Jeanine Áñez, prioriza la salud de la población, por encima de intereses políticos o electorales. Hasta el momento, Bolivia ha confirmado más de 75.000 casos de coronavirus, incluidas casi 3.000 muertes.



El Ministerio de Salud de Bolivia ha confirmado este viernes 1.555 nuevos casos de coronavirus y 83 fallecimientos, por lo que los totales se sitúan así en 76.789 personas contagiadas y 2.977 víctimas mortales, respectivamente.



"Estos datos nos hacen ver que la pandemia está en un ascenso sostenido", ha señalado el jefe de la Dirección de Epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto.



Los nuevos contagios se han concentrado en Cochabamba, que ha registrado 448 nuevos positivos, que suman 9.030 en total. No obstante, el departamento de Santa Cruz es el más afectado por la pandemia en Bolivia, con 34.409 casos. Le sigue La Paz, con 15.951.



Prieto ha pedido a la población que cumpla con las medidas de prevención frente a la COVID-19, teniendo en cuenta el aumento en la curva de contagios vaticinado por las autoridades. "Decirle a la población que, si no asumimos una responsabilidad social, lastimosamente, el mes de agosto podemos llegar a tener muchos más fallecimientos", ha señalado.



"Vamos a tener una lucha sostenida este mes y les pedimos su apoyo y su ayuda. No es el momento de enfrentamientos, el país necesita de todos", ha remachado.