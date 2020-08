AMP.- Coronavirus.- Okinawa declara el estado de emergencia a nivel regional ante el repunte de casos de coronavirus

10/07/2020 10 July 2020, Japan, Tokyo: People wearing face masks walk outside of Tokyo Station, amid the Coronavirus outbreak. Tokyo reached a new single-day record of 243 new coronavirus cases on Friday. Photo: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp / DPA



Tokio vuelve a anotar una cifra récord de nuevos casos diarios



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El gobernador de la prefectura japonesa de Okinawa, Denny Tamaki, ha declarado unilateralmente el estado de emergencia en la región a partir de este sábado y hasta el 15 de agosto al constatar un repunte de casos, en medio del aumento de los rebrotes que está registrando el país entero, con la capital, Tokio, a la cabeza.



"Se ha visto un aumento dramático en las infecciones, y se debe evitar a toda costa un colapso del sistema de atención médica. Estamos emitiendo un estado de emergencia para informarles de que estamos en una etapa crítica", declaró Tamaki a última hora del viernes en una rueda de prensa recogida por el diario 'The Mainichi'.



Tamaki aprovechó para pedir al Gobierno japonés que declare de nuevo el estado nacional de emergencia, "aunque sea por una cuestión de coherencia" con las limitaciones que las autoridades niponas han impuesto a su gran apuesta económica para este verano sin Juegos Olímpicos: su programa de turismo nacional 'Ve a viajar'.



La prefectura de Okinawa ha visto una expansión repentina de los casos de COVID-19 desde finales de julio. El viernes batió su récord de contagios, con 71 casos. Sus 235 camas disponibles para pacientes con COVID-19 ya se han ocupado y, aparentemente, hay personas pendientes de ser ingresadas.



También se han confirmado un total de 248 infecciones entre personas relacionadas con las bases militares que Estados Unidos posee en Okinawa.



NUEVO RÉCORD EN TOKIO



Mientras, Tokio ha vuelto a anotar una cifra récord de nuevos casos de coronavirus. El Gobierno metropolitano ha informado este sábado de que en la última jornada se han detectado otros 472 contagios, siendo el tercer día consecutivo que la capital japonesa bate su propio récord diario, tras los 463 del viernes y los 367 del jueves.



Con ello, Tokio cuenta ya 13.163 casos de COVID-19, de los cuales 6.466 se han registrado en julio, siendo el mayor incremento mensual desde que Japón iniciara en mayo la reapertura social y económica, según informa la agencia de noticias Kiodo.



Así las cosas, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha apuntado abiertamente a la posibilidad de volver al confinamiento. "Estamos casi en un punto en el que tenemos que considerar la declaración de un estado de emergencia solo para Tokio. Quiero pedir a todos que tomen las medidas necesarias para que podamos evitar esta decisión", dijo el viernes.



A nivel nacional, Japón ha vuelto a sumar más de mil nuevos casos de COVID-19 en un día, siendo la cuarta jornada consecutiva en superar este umbral, para un total de 36.805 personas infectadas, incluidas 1.008 víctimas mortales.



Sin embargo, el Gobierno de Shinzo Abe no se plantea volver a las medidas restrictivas. "Hay situaciones alarmantes en algunas partes de Japón, pero estas no son circunstancias para que el Gobierno declare otro estado de emergencia", declaró el jefe de Gabinete, Yoshihide Suga, durante la rueda de prensa del viernes.