153-149. Harden gana el duelo a Doncic y los Rockets remontan ante los Mavericks

El jugador de los Dallas Mavericks Luka Doncic (c) y los de los Houston Rockets P.J. Tucker (d) y James Harden (i) durante el partido. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 31 jul (EFE).- El escolta estrella James Harden comenzó su andadura en la burbuja de Orlando con una exhibición anotadora de 49 puntos, que permitió a los Rockets de Houston completar la remontada ante los Mavericks de Dallas en el tiempo de prórroga del primer partido de reinicio de temporada para ambos equipos.

El duelo tejano tuvo como gran protagonista a Harden y al base Russell Westbrook, que no mostró ningún tipo de secuelas tras haber dado positivo al COVID-19, al quedarse a las puertas de un triple-doble, y fueron los verdugos de los Mavericks, a los que esta vez no les bastaron las aportaciones del pívot letón Kristaps Porzingis y el base escolta esloveno Luka Doncic.

Harden hizo 1 de 2 tiros libres antes de que el base reserva Trey Burke anotase un triple que puso a los Mavericks a tres tantos con 15 segundos por jugarse de la prórroga.

De nuevo, Harden anotó otro tiro libre de los dos que tuvo, y Burke buscó otro triple, pero esta vez no entró y el escolta estrella de los Rockets se encargó de capturar el rebote y asegurar la victoria de Houston.

Durante el tiempo reglamentario, los Mavericks ganaban por tres puntos y Harden anotó el primero de dos tiros de personal y el segundo, que no entró, el alero Robert Covington palmeó y puso el empate en el marcador a falta de 3,3 segundos por jugarse.

Doncic intentó el triple ganador, pero el balón no entró y el partido se fue a la prórroga.

Porzingis con un doble-doble de 39 puntos y 16 rebotes fue el líder de los Mavericks, mientras que Doncic acabó con un triple-doble de 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.

El juego del exmadridista resultó demasiado individual y poco eficaz en los tiros a canasta, anotó 11 de 27 tiros de campo, y falló 8 de 9 intentos de triple, además de sumar ocho pérdidas de balón.

Porzingis puso a los Mavericks cuatro puntos arriba al inicio de la prórroga, pero los Rockets anotaron los ocho puntos siguientes, incluidos cinco de Harden, y se colocaron arriba del marcador con parcial de 147-143.

El pívot letón hizo una jugada de tres puntos, pero Covington logró un triple después de haber fallado los ocho primeros que tuvo y los Rockets ampliaron de nuevo su ventaja a cuatro tantos, que ya no se dejaron arrebatar.

Harden, que anotó 23 puntos en el primer cuarto, superó a los legendarios, el exbase Calvin Murphy, como segundo máximo encestador en la historia del equipo, y ahora solo está por detrás del expívot Hakeem Olajuwon.

Westbrook aportó un doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes, ocho asistencias, recuperó dos balones, y perdió otros seis.

Mientras que Covington, aunque no tuvo su mejor inspiración encestadora, anotó 13 puntos, tras fallar 10 de 14 tiros de campo, incluidos ocho intentos de triples, si realizó una gran labor bajo los aros al capturar 11 rebotes y puso cuatro tapones que lo dejaron con un doble-doble.

Ambos equipos se combinaron por la mayor anotación (85-75, Mavericks, líderes) al concluir una primera parte en lo que va de temporada de la NBA.

Mientras que los Mavericks empataron la mejor marca para una primera parte en la historia del equipo.

Burke, que salió de reserva, surgió como el sexto jugador de los Mavericks, al aportar 31 puntos, segundo máximo encestador, tras anotar ocho triples de 10 intentos.

El base puertorriqueño José Juan Barea no jugó por decisión del entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle.

Ambos equipos volverán a la acción el domingo, cuando los Rockets se enfrenten a los Bucks de Milwaukee y los Mavericks a los Suns de Phoenix, rivales que consiguieron senda victorias en su inicio.

Los Bucks derrotaron por 119-112 a los Celtics de Boston y los Suns se impusieron 125-112 a los Wizards de Washington.