Wall Street abre al alza impulsado por las tecnológicas

EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 31 jul (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y el Dow Jones, su principal indicador, subía un ligero 0,11 % en una apertura marcada por los avances de las principales tecnológicas tras presentar ayer sus resultados, que estuvieron por encima de las expectativas de los analistas.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 27,93 puntos, hasta los 26.341,58, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,3 % o 9,79 enteros, hasta 3.256,01.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ascendía un 0,95 % o 100,35 unidades, hasta los 10.688,16 enteros.

El parqué neoyorquino abría con ganancias moderadas apoyado en los imponentes resultados de tres de las cuatro "Big Tech", Apple (5,41 %), Amazon (4,61 %) y Facebook (7,03 %), solo ensombrecidas por la actuación en bolsa de Alphabet (-4,93%), cuyos resultados fueron peores de lo previsto.

Juntos, los gigantes tecnológicos tienen una capitalización bursátil de más de 5 billones de dólares y algunos expertos auguran que los buenos resultados podrían llevar a ventas masivas de los inversores para recoger beneficios.

Asimismo, otros analistas apuntan a la lejanía entre el mercado real y las tecnológicas, y señalan que los títulos de estas compañías están sobrevalorados y que podría existir una burbuja en torno a estas empresas.

"Las compañías tecnológicas nos están dando una visión potencialmente distorsionada del mercado de valores. Por cada compañía de estas que va hacia arriba en el S&P 500, hay muchas que no lo están haciendo", dijo al Wall Street Journal la estratega sénior de Rabobank Jane Foley.

En el lado negativo, pesaba en los inversores la falta de acuerdos en el Congreso de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos no han alcanzado aún un acuerdo respecto al nuevo paquete de estímulos valorado en dos billones de dólares.

El principal escollo entre ambos partidos es el de las ayudas extraordinarias al desempleo que expiran este viernes sin ninguna medida que las sustituya.

Por otro lado, seguía provocando cierto pesimismo la contracción del 32,9 % del producto interior bruto de Estados Unidos conocida ayer y el crecimiento débil de la creación de empleo, que lastraban las acciones vinculadas a la recuperación económica y el comercio minorista.

Por sectores, lideraban las ganancias el de bienes no esenciales (1,09 %), el tecnológico (0,9 %) y el de comunicaciones (0,21%) mientras que sufrían pérdidas importantes el energético (-1,85 %), el industrial (-0,81 %), el inmobiliario (-0,61%) y el financiero (-0,59 %).

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones, además de Apple lideraban las ganancias Merck & Co (1,39 %), que hoy presentó resultados trimestrales e Intel (0,1%).

En rojo destacaban las pérdidas de Caterpillar (-3,53%), Chevron (-3,31 %), cuyos resultados decepcionaron a los analistas, Microsoft (-1,34 %) y JPMorgan Chase (-1,27%).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a esta hora un 0,83 % hasta los 40,25 dólares el barril; el oro se situaba en los 1.979 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 0,563 % y el dólar ganaba algo de terreno frente al euro, con un cambio de 1,181.